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Spor Trabzonspor - Ferencvaros | CANLI ANLATIM
Spor

Trabzonspor - Ferencvaros | CANLI ANLATIM

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Trabzonspor - Ferencvaros | CANLI ANLATIM

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Papara Park'ta Ferencvaros'u konuk ediyor. Karşılaşma Trabzonspor 0 - 1 Ferencvaros skoruyla devam ediyor.

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Trabzonspor 0 - 1 Ferencvaros

50' Sarı Kart - Olivér Nagy

49' Trabzonspor atağında Malinovskyi pasını Salah'a verdi. Salah'ın sol çaprazdan vuruşu yandan auta gitti.

46' Oyuncu Değişikliği: Umut Nayir - Aral Şimşir

46' Oyuncu Değişikliği: Benjamin Bouchouari - Ruslan Malinovskyi

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

Devre Arası: İlk yarı Ferencvaros'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

45' İlk yarının sonuna 1 dakika ilave edildi.

43' Salah'a savunma arkasına bir uzun pas daha gönderildi. Ceza sahası içinde topla buluşan Mısırlı yıldız, iki rakibinin arasından sıyrılmaya çalıştı ancak Ferencvaros savunması izin vermedi.

 

32' Salah, ceza sahası içerisindeki Onuachu'yu topla buluşturdu. Nijeryalı golcü, rakibiyle girdiği temasın ardından yerde kaldı ve penaltı bekledi. Hakem oyunu devam ettirdi.

29' Sarı Kart - Bamidele Yusuf

20' O'Dowda'nın sol kanattan yaptığı ortada Isa Yusuf'un kafa vuruşu auta çıktı.

17' GOL! Nagy'nin ceza sahasına yaptığı ortada Zachariassen iyi yükseldi ve kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarımıza gönderdi. Ferencvaros 1-0 öne geçti.

 

 

8' Sağ taraftan savunmanın arkasına sarkan Salah, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Salah'ın vuruşu kaleciden döndü.

7' Bouchouari'nin uzaktan şutunda top üstten auta gitti.

1. Maçta ilk düdük çaldı. Başarılar Trabzonspor

İLK 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Chibuike Nwaiwu, Cenk Özkaçar, Cabral, Melih, Benjamin Bouchouari, Mohamed Salah, Saviolo, Umut Nayir, Paul Onuachu

Ferençvaroş: Dibusz, Gomez, Yusuf, Zachariassen, Corbu, Cadu, Raemaekers, O'Dowda, Nagy, Joseph, Rommens

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