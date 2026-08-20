Trabzonspor - Ferencvaros | CANLI ANLATIM
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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Papara Park'ta Ferencvaros'u konuk ediyor. Karşılaşma Trabzonspor 0 - 1 Ferencvaros skoruyla devam ediyor.
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Trabzonspor 0 - 1 Ferencvaros
50' Sarı Kart - Olivér Nagy
49' Trabzonspor atağında Malinovskyi pasını Salah'a verdi. Salah'ın sol çaprazdan vuruşu yandan auta gitti.
46' Oyuncu Değişikliği: Umut Nayir - Aral Şimşir
46' Oyuncu Değişikliği: Benjamin Bouchouari - Ruslan Malinovskyi
46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.
Devre Arası: İlk yarı Ferencvaros'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
45' İlk yarının sonuna 1 dakika ilave edildi.
43' Salah'a savunma arkasına bir uzun pas daha gönderildi. Ceza sahası içinde topla buluşan Mısırlı yıldız, iki rakibinin arasından sıyrılmaya çalıştı ancak Ferencvaros savunması izin vermedi.
32' Salah, ceza sahası içerisindeki Onuachu'yu topla buluşturdu. Nijeryalı golcü, rakibiyle girdiği temasın ardından yerde kaldı ve penaltı bekledi. Hakem oyunu devam ettirdi.
29' Sarı Kart - Bamidele Yusuf
20' O'Dowda'nın sol kanattan yaptığı ortada Isa Yusuf'un kafa vuruşu auta çıktı.
17' GOL! Nagy'nin ceza sahasına yaptığı ortada Zachariassen iyi yükseldi ve kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarımıza gönderdi. Ferencvaros 1-0 öne geçti.
8' Sağ taraftan savunmanın arkasına sarkan Salah, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Salah'ın vuruşu kaleciden döndü.
7' Bouchouari'nin uzaktan şutunda top üstten auta gitti.
1. Maçta ilk düdük çaldı. Başarılar Trabzonspor
İLK 11'LER
Trabzonspor: Onana, Pina, Chibuike Nwaiwu, Cenk Özkaçar, Cabral, Melih, Benjamin Bouchouari, Mohamed Salah, Saviolo, Umut Nayir, Paul Onuachu
Ferençvaroş: Dibusz, Gomez, Yusuf, Zachariassen, Corbu, Cadu, Raemaekers, O'Dowda, Nagy, Joseph, Rommens