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Gündem Son 3 günde 70’ten fazla sarsıntı İstanbul’da 3,1 şiddetinde bir deprem daha
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Son 3 günde 70’ten fazla sarsıntı İstanbul’da 3,1 şiddetinde bir deprem daha

Yeniakit Publisher
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Son 3 günde 70’ten fazla sarsıntı İstanbul’da 3,1 şiddetinde bir deprem daha

Salı gününden bu yana 70'in üstünde depremle sarsılan İstanbul'da 3,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Adalar açıklarında saat 11.30 sularında gerçekleşen depremin derinliği 11 kilometre olarak ölçüldü.

İstanbul Adalar açıklarında salı gününden bu yana devam eden sismik hareketlilik hız kesmeden sürüyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın (KAF) Marmara Denizi içindeki uzantısında meydana gelen onlarca mikro depreme, bugün saat 11.30'da 3.1 büyüklüğünde yeni bir sarsıntı daha eklendi. Yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı tedirginliği artırdı

Beklenen olası İstanbul depremi nedeniyle sürekli mercek altında tutulan KAF'ın Prens Adaları Segmenti çevresinde salı gününden bu yana toplamda 70'ten fazla mikro deprem gerçekleştiği bildirildi.

Sismik hareketliliğin ivme kazandığı zaman dilimi ise çarşamba günü öğleden sonra oldu. Saat 16.00'dan itibaren bölgede art arda küçük sarsıntılar meydana geldi. Çarşamba günü saat 17.43'te kaydedilen 3.2 büyüklüğündeki deprem, bu süreçteki en şiddetli sarsıntı olarak öne çıktı. Derinliğinin sığ olması sebebiyle 3.2 büyüklüğündeki deprem, özellikle İstanbul'un Anadolu Yakası kıyılarında yaşayan birçok vatandaş tarafından hissedildi.

YİNE DEPREM OLDU

3.2 büyüklüğündeki sarsıntının ardından bölgedeki enerji boşalımı gece saatlerinde de devam etti. Çarşamba gecesi büyüklükleri 2.0 ile 2.7 arasında değişen çok sayıda sarsıntı ölçüldü. Çarşamba akşamüstü saatlerinden perşembe sabahına kadar geçen sürede, büyüklüğü 3.2'nin üzerine çıkmayan tam 42 mikro deprem daha kayıtlara geçti.

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