Beşiktaş - Kauno Zalgiris | CANLI ANLATIM
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında kendi sahasında Kauno Zalgiris ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Beşiktaş 2 - 0 Kauno Zalgiris skoruyla devam ediyor.
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Beşiktaş 2 - 0 Kauno Zalgiris
51' Orkun sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Kale önünde İlhan'ın kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
46' Sağ kanattan şık çalımlarla ceza sahasına giren İlhan pasını Olaitan'a verdi. Olaitan'ın gelişine vuruşunda kaleci son anda kornere çeldi.
46' Oyuncu Değişikliği: Gabriel Debeljuh - Motiejus Burba
46' Oyuncu Değişikliği: Joris Moutachy - Lirim Kastrati
46' Oyuncu Değişikliği: Vaclav Cerny - İlhan Fakılı
46' Mücadelede ikinci yarı başladı.
45' Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.
45' İlk yarının sonunda en az 2 dakika daha oynanacak.
38' Ceza sahasının sağında topla buluşan Orkun içeri çevirmek istedi. Savunmaya çarpan top kornere gitti.
30' Trossard, sol kanattan çalımlarla ceza sahasına girdi ve pasını ceza yayı üzerindeki Orkun Kökçü'ye aktardı. Orkun'un vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.
24' Trossard'ın pasında Orkun ceza sahasında yerde kaldı. Beşiktaş bu pozisyonda penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.
21' Olaitan, Beşiktaş yarı alanından uzun pas gönderdi. Top doğrudan rakip kaleciye gitti.
12' GOOOOLLL! Beşiktaş, Amir Murillo'nun golüyle skoru 2-0 yaptı. Rıdvan sol çaprazdan ceza sahasına ortaladı. Savunma arkasına sarkan Murillo kale önündeki dokunuşuyla topu ağlara gönderdi.
8' Krekovic sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Salih'in müdahalesiyle top kornere gitti.
6' GOOLLL! Beşiktaş, Oh'un golüyle 1-0 öne geçti. Rıdvan sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasına ortaladı. Ön direkte Oh'un kafa vuruşunda top ağlara gitti.
6' Rıdvan sol kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında savunmanın ayak koyduğu top kornere gitti.
5' Beşiktaş maça etkili başladı. Siyah-beyazlı oyuncular topu alır almaz rakip kaleye gidiyor.
1' Maçta ilk düdük çaldı. Başarılar Beşiktaş.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Olaitan, Cerny, Trossard, Oh.
Zalgiris: Svedkauskas, Moutachy, Tolordava, Slivka, Konatar, Lekiatas, Benchaib, Baldassarra, Kalik, Krekovic, Debeljuh.