Saldırı hazırlığındaki teröristler imha edildi!
Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesinin hız kesmeden devam ettiği vurgulandı.
Açıklamada, komandoların Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği belirtilerek, "Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadesine yer verildi.