Peygamber efendimiz için salat-u selam getirmek din büyüklerince tavsiye edilir. Bu sebeple pek çok kişi Salaten tüncina duasının nasıl okunduğunu, anlamını, faziletlerini araştırıyor.

Salaten tüncina duası nasıl okunur?

Salaten tüncina Türkçe okunuşu: Allâahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin, salâten tüncinâ biha min cemıil ehvâali âfât, ve takdi lenâ bihâ cemi'al hâcât, ve tutahhirunâ bihâ min cemi'isseyyi'âat ve terfe'unâ bihâ a'ledderecâat, ve tübelliğunâ bihâ aksa'l gayât, min cemi'il hayrâti fi'l hayâati ve ba'del memâat.

Salaten tüncina anlamı: Allah'ım Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafâ'ya salât eyle. Öyle bir salât ki o salât vesilesiyle bizi tüm korku ve afetlerden kurtar, bütün ihtiyaçlarımızı gider, bizi bütün günahlardan temizle, bizi derecelerin en yücesine yükselt ve onun vesilesiyle bizi hayatta ve ölümden sonra tüm hayırların en son noktasına ulaştır. Şüphesiz sen her şeye kâdirsin.

Salaten tüncina duası nedir ne için okunur?

Salat-ı Münciye (Salaten Tüncina) duası da Peygamber Efendimize, salat-u selam getirerek, Allah’tan niyazda bulunma duasıdır. Salat-ı Münciye okumanın büyük sevabı vardır. Bu duaya devam edenin belalardan, kötülüklerden korunacağı, hacetinin kolay karşılanacağı, rızkının bol ve bereketli olacağı vaad edilir.

Salat-ı Münciye salavatlar arasında en çok bilinen ve faziletli bir duadır. Bediüzzaman Hazretleri, bu duayı şöyle tarif etmiştir; “Alemce meşhur, gayet denenmiş ve büyük evliyalarca kabul görmüş bir salavat-ı şerifedir.”