Salahzade: Zengilan Uluslararası Havalimanı Azerbaycan-Türkiye birliğinin göstergesi

Yeni Akit Ankara

Aliabbas Salahzade “44 günlük İkinci Karabağ Savaşı'nın başlangıcından bu yana Azerbaycan'a siyasi ve manevi destek gösteren ve sonuna kadar desteğini devam ettiren kardeş ülke Türkiye, ülkemizdeki geniş çaplı imar ve resterasyon çalışmalarına aktif katılımıyla da dünyanın dikkatini çekmektedir. Son iki yılda işgalden kurtarılan topraklarda Türk şirketlerinin çalışmalarını gururla izliyoruz. Türkiye'nin dostu ve müttefiki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zengilan ilinin işgalden kurtarılmasının ikinci yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen etkinliklere Devlet Başkanı İlham Aliyev ile birlikte katılması, aslında bu söylediklerimizi teyid edecek niteliktedir. Zengilan Uluslararası Havalimanı'nın açılışında Azerbaycan ve Türkiye Cumhurbaşkanları, Azerbaycan'da bulunan Gumlaq istasyonunun topraklarında kurulacak olan ‘Azerbaycan-Türkiye Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi’, ‘Akıllı Fidanlık’ ve ‘Dostluk Ormanı’nın açılışını yaptı. Horadız-Aghband demiryolu hattının Cebrayl semtinden geçen kesiminde külliyenin temel atma törenine katıldılar. Bölgede istikrar ve güvenliğin teminatı olarak değerlendirilen Azerbaycan-Türkiye birliğini güçlendirmeye hizmet eden adımlar, bölgenin gelecekteki kalkınmasında da önemli bir rol oynayacaktır” şeklinde konuştu.

“Birileri bize haksızlık yapmak istiyorsa Türkiye faktörünü ciddiye almalıdır”

Aliabbas Salahzade, bugün Türkiye ve Azerbaycan'ın işbirliği ve kardeşliğinin bölgesel meselelerde hatta dünyada önemli bir unsur haline geldiğini belirterek, “İlham Aliyev'in bahsettiği Türkiye gibi güçlü bir ülke bizim kardeşimizdir. Bu bizim için büyük bir mutluluk. İkinci Karabağ Savaşı’nda ve savaş sonrası dönemde bu birliği daha da güçlendirdi. Geçen yıl imzalanan Şuşa Beyannamesi'ne göre Azerbaycan ve Türkiye her alanda müttefik oldular. Türkiye Azerbaycan birliği bölgede çok önemli bir faktördür. Bu bir barış ve istikrar faktörüdür. Ama aynı zamanda birileri hala bize karşı haksızlık yapmak istiyorsa, elbette bu faktörü ciddiye almalılar” ifadelerini kullandı.

“Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde dünyada güç merkezi haline geldi”

Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği sayesinde Türkiye'nin son yıllarda büyük ilerlemeler kaydettiğini ve dünya siyasetinde bir güç merkezi haline geldiğini de sözlerine ekleyen Milletvekili Salanzade, “Türkiye'deki istikrar ve gelişme ortada. Devlet başkanı İlham Aliyev'in basına yaptığı açıklamada vurguladığı gibi, bugün dünyanın birçok ülkesinde kriz yaşanıyor, ülkeler yönetilemez bir hale geliyor, ekonomik zorluklar ve sıkıntılar insanların haklı protestolarına neden oluyor. Türkiye ise büyük projelere imza atarak, bölgede söz sahibi olarak ve dünyada önemli bir güç merkezi olarak güvenle ilerliyor. Herkes bunun hesabını yapmalı ve bilmelidir ki, bu başarıların sebebi Recep Tayyip Erdoğan'dır” görüşünü dile getirdi.