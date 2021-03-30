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Spor Salah milli takımda da boş geçmiyor
Spor

Salah milli takımda da boş geçmiyor

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Mısır, Mohamed Salah'ın iki gol attığı maçta Komorlar'ı 4-0'lık skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 04:11:00 -
Salah milli takımda da boş geçmiyor

Elemelerde G Grubu'nda oynanan karşılaşmada, Mısır, Uluslararası Kahire Stadı'nda Komorlar'ı ağırladı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Mısır, ilk 25 dakikada bulduğu gollerle rakibini farklı yendi.

15. dakikada Muhammed Elneny, 17. dakikada Muhammed Şerif, 21. ve 25. dakikalarda Muhammed Salah'ın golleriyle Mısır, Komorlar'ı 4-0'lık skorla geçti.

Bu sonuçla grubu 12 puanla tamamlayan Mısır lider, 9 puanlı Komorlar ise ikinci olarak finallere kaldı.

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