  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Saklandıkları evde yakalandılar

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahsı saklandıkları evde yakaladı.

2020-04-28 17:50:08 -
Saklandıkları evde yakalandılar

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahsı saklandıkları evde yakaladı.


Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y. ve ‘konutta birden fazla kişi ile birlikte yağma’ suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.N. isimli şahısları saklandıkları evde yakaladı. Yakalanan şahıslar adliyeye sevk edildi. H.Y. ve B.N. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı