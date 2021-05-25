  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Erzincan'da korkutan deprem! Çevre illerden hissedildi
Irak'ta “Beni kim öldürdü?” protestosu kanlı bitti: 1 ölü, 45 yaralı
O asker kalbine yenik düştü!
Rusya'dan dikkat çeken hamle! Katliama mı hazırlanıyor?
Yerel Saklambaç oynarken asansör boşluğuna düştü!
Yerel

Saklambaç oynarken asansör boşluğuna düştü!

Karabük’te 4 katlı inşaatta saklambaç oynadığı sırada dengesini kaybederek asansör boşluğuna düşen 10 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-25 23:57:00 -
Saklambaç oynarken asansör boşluğuna düştü!

Olay, 100. Yıl Mahallesi 1009. Sokak'ta 4 katlı inşaatta meydana geldi. Ramazan Başkaya (10) isimli çocuk arkadaşları ile saklambaç oynadığı sırada karanlıkta dengesini kaybedip yaklaşık 5 metre yükseklikten asansör boşluğuna düştü. Kanlar içerisinde kalan çocuğu gören arkadaşları ailelerine haber verdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan talihsiz çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın alacaklar için yeni uyarı geldi: 1-2 gün içinde...
Ekonomi

Altın alacaklar için yeni uyarı geldi: 1-2 gün içinde...

Altın fiyatlarındaki yükseliş trendi devam ederken uzmanlar yukarı yönlü hareketin devam edeceğine dair tahminler yapıyor.
Çıkmaza girdiler! Çoşkun Başbuğ: TSK sağ gösterip sol vurdu
Gündem

Çıkmaza girdiler! Çoşkun Başbuğ: TSK sağ gösterip sol vurdu

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, "Havadan ve karadan bir an bile soluk aldırmayan bir süreklilikle yapılan operasyonlar sonrası terör..
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi alıyor
Ekonomi

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi alıyor

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre öğretim görevlisi alınacak.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay