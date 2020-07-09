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Aktüel

Sakarya'daki patlama

Spor federasyonları ve kulüpler, başsağlığı mesajı yayımladı

Yeniakit Publisher
2020-07-09 15:02:39 -
Sakarya'daki patlama

İSTANBUL (AA) - Spor federasyonları ve kulüpler, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dağlık alanda, Hendek'teki havai fişek fabrikasındaki patlayıcının imha edilmek üzere taşıyıcı kamyondan indirildiği sırada meydana gelen patlamada şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Basketbol Federasyonu ile Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, sosyal medya hesaplarından yayımladıkları mesajlarla taziyelerini bildirdi.

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