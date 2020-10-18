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Spor Sakarya'daki 12 ve 14 yaş altı epe açık turnuvası sona erdi
Spor

Sakarya'daki 12 ve 14 yaş altı epe açık turnuvası sona erdi

Yeniakit Publisher
2020-10-18 21:40:09 -
Sakarya'daki 12 ve 14 yaş altı epe açık turnuvası sona erdi

SAKARYA (AA) - Sakarya'da Türkiye Eskrim Federasyonunca düzenlenen 12 ve 14 yaş altı epe açık turnuvası sona erdi.

Serdivan Spor Salonu'ndaki turnuvanın ikinci gününde 14 yaş altı erkekler ve kızlar müsabakaları yapıldı.

Türkiye Eskrim Federasyonu İl Temsilcisi Tekin Aydemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün 12 yaş altı kız ve erkekler müsabakalarının yapıldığını bugün ise 14 yaş altı kız ve erkeklerin yarıştığını söyledi.

Turnuvaya 7 ilden 107 sporcunun katıldığını ifade eden Aydemir, "Kovid-19 salgını nedeniyle sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralarına uyarak sporcularımızı ve seyircilerimizi salona aldık. Bu yıl Kovid-19 nedeniyle müsabakaları lokal yapmak zorunda kaldık. Müsabaka yakın illeri kapsıyor. Şu anda Ankara, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Eskişehir illerinden gelen oldu ve Sakarya'dan da katılım sağlandı." diye konuştu.

Müsabakaların ardından sıralamalar şöyle:

12 yaş altı kızlar: 1. Yankı Ergünay, 2. Damla Akgün, 3. Melis Kartal ve Nil Aksan

12 yaş altı erkekler: 1. Onur Saraçoğlu, 2. Mehmet Bertuğ Çeçen, 3. Can İbrahimoğlu ve Sarp Araydın

14 yaş altı kızlar: 1. Nihalsen Erten, 2. Dalya Kıyıcı, 3. Yasemin Toktaş ve Parla Nil Danışoğlu

14 yaş altı erkekler: 1. Mert Ahmet Koç, 2. Alaz Güney Karakaş, 3. Telat Ulaş Ergün ve Ahmet Atilla Yavaş


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