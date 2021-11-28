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Gündem Sakarya’da uyuşturucu baskını
Gündem

Sakarya’da uyuşturucu baskını

Sakarya'da bir evde uyuşturucu ele geçirildi, 5 zanlının yakalandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 14:01:00 -
Sakarya’da uyuşturucu baskını

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde devriye görevindeki polis ekiplerince bir evde uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

Arabacıalanı Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, bir evin önünde durumlarından şüphelendikleri H.Ç, S.K, A.K, H.S. ve K.D'nin üst aramasında "gong" diye tabir edilen düzenek ele geçirdi.

İkametgahta uyuşturucu olabileceği şüphesi üzerine ekipler, cumhuriyet savcısının izniyle evde arama yaptı.

Aramada ekiplerce uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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