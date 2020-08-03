Sakarya'da kültür sanat etkinlikleri açık havada izleyicilerle buluşacak

SAKARYA (AA) - Sakarya'da ağustos ayı kültür sanat etkinlikleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe ve hijyen kuralları uygulanarak açık havada yapılacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şehrin kültür sanat ajandasına, yaz etkinlikleriyle renk katılacak.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan yaz etkinliklerinde açık havada tiyatro gösterimlerinden sinema günlerine, çocuk etkinliklerinden sergilere birçok etkinlik, sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Etkinliklerin tamamı açık havada gerçekleştirilecek. Ayrıca, maske, mesafe ve hijyen kuralları uygulanacak ve etkinliklere sınırlı sayıda katılımcı kabul edilecek.

Kocaali, Karasu ve Sapanca ilçelerinde animasyon gösterileri, gölge oyunu ve film gösterimleri yapılacak. Tiyatro ve sinema gösterimlerine ise Millet Bahçesi ev sahipliği yapacak.

Etkinlikler, 6 Ağustos Perşembe günü Ofis Sanat Merkezi'nde sanatçı Metin Aşoğlu'nun seçkin eserlerinden oluşan "Atıktan Sanata" isimli sergisiyle başlayacak.

Etkinlikler çerçevesinde 4 dalda Oscar ödülü alan "Parazit" filmi, 29 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00'de Millet Bahçesi'nde izlenebilecek.

- Etkinliklerde çocuklar unutulmadı

Çocuk etkinlikleri kapsamında, "Ayı Kardeşler: Zamanda Yolculuk" adlı film, 9 Ağustos Pazar günü saat 21.00'de Millet Bahçesi'nde izlenime sunulacak.



Aynı mekanda 16 Ağustos Pazar günü saat 21.00'de "Uçan Halı: Kayıp Elmas", 23 Ağustos Pazar günü saat 21.00'de ise "Sihirbazın Balonları" adlı filmler gösterilecek.

Etkinlik takvimine "https://www.sakarya.bel.tr/tr/KulturSanat" adresinden ulaşılabilir.