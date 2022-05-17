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Yerel Sakarya merkezli 4 ilde operasyon
Yerel

Sakarya merkezli 4 ilde operasyon

Sakarya merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-17 18:22:00 -
Sakarya merkezli 4 ilde operasyon

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün güncel yapılanmasında yer aldığı değerlendirilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Sakarya, Amasya, Bursa ve Edirne'de yapılan eş zamanlı operasyonda 8'i kadın 10 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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