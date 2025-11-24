Sakarya cezaevinde kabus dolu gece! Zehirlenme Şüphesiyle Tedavi Edilenlerin Sayısı 171'e Yükseldi

Sakarya, Ferizli Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda dün akşam saatlerinde hareketli ve endişeli dakikalar yaşandı. Edinilen bilgilere göre olay, hükümlülerin akşam yemeğini yemelerinin hemen ardından patlak verdi.

Şikayetler Bir Anda Arttı Akşam menüsündeki yemeğin yenilmesinden kısa bir süre sonra, koğuşlardan peş peşe şikayet sesleri yükselmeye başladı. Başlangıçta birkaç hükümlüde görülen mide bulantısı, kusma, şiddetli baş dönmesi ve halsizlik belirtileri, kısa sürede diğer hükümlülere de yayıldı. Durumun ciddiyetini fark eden infaz koruma memurları, ivedilikle kurum revirini ve 112 Acil Sağlık ekiplerini alarma geçirdi.

Sayı 171'e Yükseldi İlk belirlemelere göre gıda zehirlenmesi şüphesi üzerinde durulan olayda, rahatsızlanan hükümlü sayısı hızla arttı. Kurum yetkililerinden alınan son bilgilere göre, tıbbi müdahale yapılan ve gözetim altına alınan hükümlü sayısı 171 olarak güncellendi. Cezaevine sevk edilen sağlık ekipleri ve kurum doktorları, zehirlenme belirtisi gösteren hükümlülere ilk müdahaleyi yerinde yaptı.

Hayati Tehlike Bulunmuyor Olayın duyulmasıyla birlikte hükümlü yakınları arasında kısa süreli bir panik havası oluşsa da yetkililerden yüreklere su serpen bir açıklama geldi. Tedavi altına alınan 171 hükümlünün genel sağlık durumlarının iyi olduğu, hiçbirinin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Hükümlülerin büyük çoğunun ayakta tedavi edildiği, serum ve gerekli ilaç takviyelerinin ardından müşahade altında tutuldukları öğrenildi.

Yemeklerden Numune Alındı Olayın kesin sebebinin belirlenmesi için idari soruşturma başlatıldı. Akşam yemeğinde servis edilen gıdalardan alınan numuneler, tahlil edilmek üzere laboratuvara gönderildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin konuyla ilgili incelemeleri sürüyor. Zehirlenmenin gıdaların saklanma koşullarından mı yoksa pişirilme sürecinden mi kaynaklandığı, çıkacak rapor sonucunda netlik kazanacak.