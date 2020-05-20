Şaka yapmış! CHP'li Banu Özdemir'den skandal paylaşımlar

İzmir Müftülüğü, ildeki bazı camilerin hoparlörlerinden İtalyan marşı Çav Bella yayını yapılmasına ilişkin inceleme başlatıldığını ve bu konuda suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Şaka yapmış!

CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir'den ise, camilerden Çav Bella çalınmasıyla ilgili skandal paylaşımlar geldi.

Cami hoparlörlerinden İtalyan Marşı çalınmasını sevinçle karşılarcasına paylaşımlar yapan CHP'li isim, 1 saat sonrasında ise "Şaka bir tarafa, İzmir Karşıyaka, Konak, Bornova, Buca gibi birçok ilçede farklı camilerden Çav Bella Çoklu müzikal nota çalındığı videolarını gördük. İzmir İl Müftülüğü bu konuda bir açıklama yapacak mı?" ifadelerini kullandı.

Takipçileri tepki gösterdi

CHP'li Özdemir'e takipçileri tepki gösterdi.

Özdemir'e gelen tepkiler şöyle:

- Bu mu inançlara saygınız? Bu bildiğin saygısızlığın şahikası..

- Ne kadar mutlu!!! bir şekilde paylaşmışsınız.

- Yuh olsun yazıklar olsun saygısız insanlar...

- Dinimize saldırmaktan bıkmadınız!

- Bir yandan İslam dinine hakaret içerikli paylaşımda bulunan şahıs F.E Bir yandan Camilerimize yapılan bu saygısızlık bana raslantı gelmiyor.