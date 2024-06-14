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Gündem Şaka gibi! Ankara 10 dakikada suya gömüldü
Gündem

Şaka gibi! Ankara 10 dakikada suya gömüldü

Yeniakit Publisher
2024-06-14 19:44:00 - 2024-06-14 19:46:09
Şaka gibi! Ankara 10 dakikada suya gömüldü

Ankara'da bugün öğleden sonra etkili olan kısa süreli yağmur yine yolları göle çevirdi. Yolda kalan araçlar ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.

Yaklaşık 10 dakika etkili olan yağmur şehri yine suya göndü.

Ankara'da öğlen saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Beşevler Mahallesi'nde bulunan alt geçitte bir minibüs mahsur kaldı. Belediye ekipleri ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda minibüs alt geçitten çıkarılırken, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri minibüs sürücüsünü tedavi altına aldı.

Ankara'nın Sincan ve Etimesgut merkez ilçelerinde de su baskınlarının yaşandığı öğrenildi.
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