Şaka değil gerçek! Canlı canlı gömülecek insan aranıyor

Bir ücret karşılığında kendi cenazenize katılmak ister miydiniz? "Ölmeden mezara girmek" deyimini bir Rus şirket hayata geçiriyor. İnsanlara bu deneyimi yaşatmak için harekete geçen şirket canlı canlı gömülecek müşteriler arıyor.

Ücreti 1 milyon TL

Şirket, müşterilerine kendi cenazelerine katılma ve diri diri gömülmeyi deneyimleme şansını 3.5 milyon rubleye (1 milyon TL) sunuyor.

Şirket kurucusu Yakaterina Preobrazhenskaya, bu hafta başlarında, müşterilerinin "korku ve endişeleriyle" başa çıkmalarına yardımcı olmayı vaat eden yeni girişimi duyurdu.

Preobrazhenskaya, bu teklifi "kendi mutlu geleceğiniz için savaşmanın gerçek bir sembolü" olarak nitelendirdi.

Şirket müşterilerine iki paket sunuyor. "Korkular ve endişeler için stres terapisi" isimli çevrimiçi cenaze için 300 Bin TL isteniyor. Müşterilerin bir saat boyunca canlı canlı toprak altında kaldıkları paketin ücreti ise 1 Milyon TL

Şirketin sosyal medya gönderisinden yaptığı bu ilginç teklife yorum yağdı. Paylaşım kısa sürede viral oldu.

Star Gazetesi