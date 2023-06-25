  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut'tan skandal sözler

Bayraktar Akıncı İHA! Ukrayna'daki Bayraktar TB2 fabrikası o tarihte açılacak diyerek duyurdular!

Anadolu Adliyesi'nde 'Kuran kursu' Cumhuriyet'e dokundu

Rusya'daki yaşanan felaket dünya ekonomisine bunu yaptı: Gazprom, Rosneft hemen düştü! Daha fazla etkisi var

GAP markasından LGBT propagandası

Microsoft devi rakip olan Sony yüzünden Bethesda'yı satın aldı! Beklenmedik gelişme, o haber geldi

Gazprom Türk devini paraya boğacaktı! Son gelişme hayalleri yıktı

Fransızlar vatandaşlarını bunu yapın diyerek uyardı: Rus vatandaşlar seyahat uyarısına şaştı kaldı!

Bayraktar Akıncı İHA'ya önemli rakip! Fransızlar çıkardı, Tolga Özbek uyardı: Bunu yapmamalıyız

Wagner güçleri Rostov'dan alkışlarla çekildi
Siyaset Sahtekarlığa bakar mısınız! Bu CHP sittin sene iktidar olamaz
Siyaset

Sahtekarlığa bakar mısınız! Bu CHP sittin sene iktidar olamaz

Yeniakit Publisher
2023-06-25 10:43:00 -
Sahtekarlığa bakar mısınız! Bu CHP sittin sene iktidar olamaz

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Bu CHP sittin sene iktidar olamaz" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, hatasını sorgulamak yerine yeni yalanlar peşinde koşan CHP'nin hiçbir zaman iktidara gelemeyeceğini söyledi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun üzerinden, daha bir ay bile geçmedi.

Ama ikinci tura kalan adaylardan birisi olan Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığındaki CHP, sittin sene seçim kazanamayacağının işaretlerini üç haftalık süreçte defalarca gösterdi, göstermeye de devam ediyor.

Çıkmışsınız yenmişler, çıkmışsınız yenmişler, çıkmışsınız yenmişler.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İnsan bir ders alır, “nerelerde hata yaptım” diyerek bir öz eleştiriye kendisini tabi tutar.

Bunlarda özeleştiri diye bir şey yok. “Nerede yanlış yaptım” diye bir sorgulama yok..

Seçimden hemen sonraydı, “niçin kazanamadınız” sorusuna, Kemal Kılıçdaroğlu’nun cevabı şöyle olmuştu:

“Kırlardaki durumu iyi değerlendiremedik.”

Bu cümleyi duyunca biz de şöyle düşündük:

“Kemal bey seçimden herhalde bir sonuç çıkartmış. Şimdi sıhhatli bir analiz yapacak herhalde.”

Ama hemen arkasından, Kılıçdaroğlu’nun sözüm ona tespiti şu oldu:

“Kırsal kesimde 500 TL verdiniz mi, o parayı köyde harcayacak yer de olmayınca, seçmen Ak Parti’ye yöneldi.”

Böyle bir tespit, bir siyasi tarafından yapılırsa, o parti, bugün o kırsal kesimden aldığı oyu bile, yarın alamaz.

Belki diyebilirsiniz ki, “seçim mağlubiyetinin verdiği üzüntü içerisinde, bir dil sürçmesiydi.”

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ... 

CHP’de şok iddia! İl başkanı çıkıp açıkladı! Herkes şaşkın
CHP’de şok iddia! İl başkanı çıkıp açıkladı! Herkes şaşkın

Medya

CHP’de şok iddia! İl başkanı çıkıp açıkladı! Herkes şaşkın

Bir CHP klasiği EYT’lilerden belediye binasına baskın
Bir CHP klasiği EYT’lilerden belediye binasına baskın

Gündem

Bir CHP klasiği EYT’lilerden belediye binasına baskın

CHP'nin kaos fotoğrafını eski CHP'li çekti! Parti içi demokrasi işlemiyor
CHP'nin kaos fotoğrafını eski CHP'li çekti! Parti içi demokrasi işlemiyor

Gündem

CHP'nin kaos fotoğrafını eski CHP'li çekti! Parti içi demokrasi işlemiyor

CHP'li Tunç Soyer yine sözünde durmadı! işçilere bayramı zehir etti
CHP'li Tunç Soyer yine sözünde durmadı! işçilere bayramı zehir etti

Gündem

CHP'li Tunç Soyer yine sözünde durmadı! işçilere bayramı zehir etti

CHP’li belediyeler hizmette çığır açıyor! ‘ha ha ha, hi hi hi’ etkinliği Sosyal Medya bu görüntülerle yıkılıyor
CHP’li belediyeler hizmette çığır açıyor! ‘ha ha ha, hi hi hi’ etkinliği Sosyal Medya bu görüntülerle yıkılıyor

Sosyal Medya

CHP’li belediyeler hizmette çığır açıyor! ‘ha ha ha, hi hi hi’ etkinliği Sosyal Medya bu görüntülerle yıkılıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23