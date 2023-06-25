Sahtekarlığa bakar mısınız! Bu CHP sittin sene iktidar olamaz

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, hatasını sorgulamak yerine yeni yalanlar peşinde koşan CHP'nin hiçbir zaman iktidara gelemeyeceğini söyledi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun üzerinden, daha bir ay bile geçmedi.

Ama ikinci tura kalan adaylardan birisi olan Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığındaki CHP, sittin sene seçim kazanamayacağının işaretlerini üç haftalık süreçte defalarca gösterdi, göstermeye de devam ediyor.

Çıkmışsınız yenmişler, çıkmışsınız yenmişler, çıkmışsınız yenmişler.

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İnsan bir ders alır, “nerelerde hata yaptım” diyerek bir öz eleştiriye kendisini tabi tutar.

Bunlarda özeleştiri diye bir şey yok. “Nerede yanlış yaptım” diye bir sorgulama yok..

Seçimden hemen sonraydı, “niçin kazanamadınız” sorusuna, Kemal Kılıçdaroğlu’nun cevabı şöyle olmuştu:

“Kırlardaki durumu iyi değerlendiremedik.”

Bu cümleyi duyunca biz de şöyle düşündük:

“Kemal bey seçimden herhalde bir sonuç çıkartmış. Şimdi sıhhatli bir analiz yapacak herhalde.”

Ama hemen arkasından, Kılıçdaroğlu’nun sözüm ona tespiti şu oldu:

“Kırsal kesimde 500 TL verdiniz mi, o parayı köyde harcayacak yer de olmayınca, seçmen Ak Parti’ye yöneldi.”

Böyle bir tespit, bir siyasi tarafından yapılırsa, o parti, bugün o kırsal kesimden aldığı oyu bile, yarın alamaz.

Belki diyebilirsiniz ki, “seçim mağlubiyetinin verdiği üzüntü içerisinde, bir dil sürçmesiydi.”

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