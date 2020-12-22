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Gündem Sahte içki operasyonunda 53 şüpheli yakalandı
Gündem

Sahte içki operasyonunda 53 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen sahte alkollü içki operasyonunda gözaltına alınan 53 şüpheli mahkemeye çıkarılmak üzere adliyeye getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 04:55:00 -
Sahte içki operasyonunda 53 şüpheli yakalandı

Çok miktarda sahte alkollü içkinin yılbaşı öncesinde farklı şehirlerde piyasaya sürülmeye hazırlanıldığı bilgisi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 18 Aralık'ta yakalanan 53 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir şebekenin ürettiği yüklü miktar sahte alkollü içkiyi piyasaya sürmeye hazırlandığı bilgisi üzerine 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti. Polis ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde İstanbul, Bilecik, Giresun, Kocaeli, Mersin, Niğde, Samsun, Muğla ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 53 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Aramalarda metil alkolün damıtılmasıyla elde edilen 6 ton tersiyer bütil alkol ve 6 damıtma makinesi ile tüfek ve tabancaya el konulmuştu.

Bu operasyonla birlikte son 6 ayda düzenlenen ara operasyonlarda da sahte olduğu belirlenen 88 ton içki ile satışa hazır 16 bin 500 şişe alkol ele geçirilmişti.

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