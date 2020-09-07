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Aktüel Sahte dövizle dolandırıcılık yaparken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı
Aktüel

Sahte dövizle dolandırıcılık yaparken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-07 12:44:40 -
Sahte dövizle dolandırıcılık yaparken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da savaş bölgesinden getirdiğini öne sürdüğü sahte dövizle dolandırıcılık yaparken suçüstü yakalanan Suriye uyruklu şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Esenler'de 30 Ağustos'ta Afganistan uyruklu bir kişinin 5 bin dolarına karşılık sahte 10 bin dolarla dolandırılması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Polis, 1 Eylül'de mağdurun yeğeninin de aynı şüpheliden döviz alacağı bilgisi üzerine buluşma noktasında önlem aldı.

Bahçelievler Adnan Kahveci Caddesi üzerinde buluşmaya gelen Suriye uyruklu şüpheli Muhammed A. sahte dolarları verdiği esnada polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.

Şüphelinin kaçmaya çalışırken etrafa saçtığı, aralarında gerçek banknotların da bulunduğu 3 bin 600 dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin internet üzerinden özellikle yabancı uyruklu kişilerle iletişime geçtiği, savaş bölgesinden yüklü miktarda döviz getirdiği ve bunları 2 katına dövizle takas edeceğini, güven kazanmak için önce gerçek dolar verip daha sonra sahte dolarla dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda şüphelinin kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalanması görülüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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