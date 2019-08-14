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Şahinbey Belediyesi’nden Kurban Bayramı temizliği

Şahinbey Belediyesi kurban kesim yerlerini ve çöp konteynerlerini dezenfekte çalışmaları yaparak kötü kokunun önüne geçti.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 14:15
Şahinbey Belediyesi’nden Kurban Bayramı temizliği

Şahinbey Belediyesi kurban kesim yerlerini ve çöp konteynerlerini dezenfekte çalışmaları yaparak kötü kokunun önüne geçti.


Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri, kurban kesim yerlerinde yapılan kesimlerin ardından temizlik çalışması yaptı. Kurban Bayramı’nda vatandaşların hijyenik ortamlarda kurban kesebilmeleri için 82 ayrı noktada kurban kesim yerleri kuran Şahinbey Belediyesi, bayramda kesim yerlerini ve ilçe genelindeki çöp konteynerlarının kötü koku yaymaması için dezenfekte çalışmaları yaptı.


Çöpler ikiye katlandı


İlçe genelinde günlük 900 ton çöp toplayan Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri arife günü bin 200 ton, Kurban Bayramı’nın 1. günü ise 2 bin tona yakın çöp topladı. Bir yandan çöp toplama işlemlerini yapan Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bir yandan da dezenfekte işlemi yaparak vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesini sağladı.


“Vatandaşlarımızın huzuru için çalışıyoruz”


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmeleri için tüm birimlerin bayram boyunca görev başında olduğunu belirterek, “Kurban Bayramı gelmeden önce Şahinbey Belediyesi olarak her türlü hazırlıklarımızı tamamladık. İlçemizin 82 farklı noktasında kurban kesim yerleri kurduk. Kurban kesim yerlerinde vatandaşlarımıza çay ve simit ikramlarında bulunduk. Şahinbey Belediyemize bağlı Temizlik İşleri, Kültür Müdürlüğü, Zabıta ekiplerimiz ve diğer birimlerimiz vatandaşlarımızın kurban ibadetini yerine getirebilmeleri için canla başla çalıştılar. Bayram boyunca da vatandaşlarımızın kötü kokulardan rahatsız olmamaları için ilk günden itibaren Temizlik İşleri Müdürlüğümüz görev başındaydı. Kurban kesim yerleri yıkanarak dezenfekte edildi. Sadece kesim yerleri değil ilçe genelindeki tüm çöp konteynırları yıkanarak kötü kokunun önüne geçildi. Vatandaşlarımızın huzuru bizim için her zaman önemlidir bu doğrultuda çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 14:15
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