Şahinbey Belediyesi'nden çiftçilere 53.000.000'dan fazla fide desteği

Şahinbey Belediyesi tarımsal üretimin ve verimin artırılması için verdiği destekleri sürdürerek 5.000.000 adet Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun ve Karpuz fidesi dağıtımı ve Meraların gübrelenmesi için protokol imzaladı. Gaziantep Valiliği koordinasyonunda imzalanan protokol imza törenine, Vali Kemal Çeber, Şahinbey İlçe Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu katıldı. Şahinbey Belediyesi İmzalanan protokolle çiftçilere toplamda 53 milyondan fazla fide desteği sağlanırken, 75 Milyon metre kare alan da gübrelenmiş olacak



VERİLEN DESTEKLER ÇOK KIYMETLİ

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Şahinbey Belediyesi’nin yıllardır çiftçilere destek verdiğini belirterek “Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, tarım ve hayvancılığın her aşamasında çiftçimizin yanında yer almaktadır. Tarlanın ilk sürülmesinden ürünün hasat edilip satılmasına kadar başkanımızın destek vermediği hiçbir alan yoktur. Allah kendisinden razı olsun. Bu kapsamda bugün yine birbirinden önemli iki destek hayata geçirilmektedir. Bir taraftan hayvan yetiştiricilerimiz için mera alanlarının ıslahına yönelik önemli bir çalışma yürütülmektedir. Şahinbey Belediyesi tarafından meraların gübrelenmesi ve en verimli şekilde kullanılması için destek sağlanacak. Diğer taraftan ise çiftçilerimize sertifikalı sebze ve meyve tohumu desteği verilecek. Bu desteklerin her biri son derece kıymetli olup maddi değeri de oldukça yüksektir. Tarıma ve hayvancılığa ilişkin verileri değerlendirdiğimizde, birçok yerde köylerdeki çiftçi sayısının azaldığı, ekilen alanların daraldığı ve hayvan varlığının düştüğü yönünde serzenişler dile getirilmektedir. Ancak Şahinbey’de bunun tam tersini görmekteyiz. Hayvancılıkta yüzde 50 oranında artış, ekili alanlarda ise yüzde 400’e varan artış söz konusudur. Bu durum bizleri son derece memnun etmektedir. Hem hayvan sayımız hem de hayvancılık faaliyetlerimiz artmakta, aynı şekilde ekili alanlarımız da genişlemektedir. Elbette bunda devletimizin uyguladığı tarım politikalarının önemli payı vardır. Bu politikalar tüm Türkiye’de, İl Tarım Müdürlüğümüz aracılığıyla uygulanmaktadır. Ancak Şahinbey özelinde belediyemizin her aşamada sağladığı kıymetli desteklerin de çok büyük katkısı bulunmaktadır. Bu anlamda kıymetli Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Başka alanlarda kullanılabilecek önemli kaynakları tarım ve hayvancılık için seferber etmektedir. Toplamda çiftçimize ve hayvan yetiştiricimize sağlanan desteklerin milyarları aştığını biliyoruz. Kendisine çiftçilerimiz, hayvan yetiştiricimiz ve tüm şehrimiz adına teşekkür ediyorum. Yapılacak bu desteklerin en verimli şekilde kullanılacağına inanıyor, Rabbimden çalışmaların hayırlı ve bereketli sonuçlar vermesini niyaz ediyorum. Bu desteklerin Ramazan’ın ilk gününde yapılan dualar gibi kabul olmasını temenni ediyor, hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.” dedi.

DESTEKLERİMİZ DEVAM EDECEK

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu çiftçilerin yükünü hafifletmek ve üretimi arttırmak adına desteklerin devam ettiğini belirterek, “Daha önce tohum, gübre ve yem desteği protokollerimizi yapmış, dağıtımlarını da tamamlamıştık. Şimdi ise önümüzdeki baharla birlikte 5 milyon adet domates, biber, patlıcan, salatalık, kavun ve karpuz fidesini çiftçilerimize ulaştırmış olacağız. Şu an hazırlıklar başladı, ekimler ise yaklaşık iki ay sonra başlayacak. Buradaki amacımız, yerli tohumla bölgemizin ve Güneydoğu Anadolu’nun meyve-sebze ihtiyacını karşılamaktır. Böylelikle hem enflasyonun düşmesine katkı sağlıyor hem de çiftçimizin daha kaliteli ve yerli fideye ulaşmasını sağlıyoruz. Bu destekle daha verimli ve güzel bir üretim yapılmasına vesile oluyoruz. Toplam 58 milyon lira tutarında bir yatırım gerçekleştiriyoruz. Bunun yüzde 50’si yine Şahinbey Belediyemiz tarafından karşılanıyor. Aslında rakam çok daha yüksekti ancak yaptığımız indirimlerle bu seviyeye indirdik. Bunun yanında hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimize de yem desteğinde bulunduk. Kış aylarında ihtiyaçlarını bu şekilde karşıladık. Baharla birlikte hayvanlar meralara çıktığında, otların daha gür çıkması için meralarımızı şimdiden gübreliyoruz. İnşallah yağışlarla birlikte yaz aylarında hayvanlarımız doğal ortamda, ek bir masraf olmadan yem ihtiyacını karşılamış olacak. Ayrıca daha önce meralarımızda 11 adet su kuyusu açarak yazın sıcağında hayvanlarımızın soğuk suya ulaşmasını sağladık. Böylece önemli bir ihtiyacı da karşılamış olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.



Gaziantep İl Tarım Müdürü İbrahim Sağlam ve Şahinbey Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı ise verilen desteklerin çok önemli olduğunu çiftçilere bereketli bir yıl dilediler.