Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken TOGG yorumu

Yerli otomobil Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen resmi törenle açıldı. İlk aracı banttan indiren Erdoğan, üretim bandından aldığı aracı konuşma yapacağı sahneye kadar getirdi.

"Gurur duyuyorum"

Şahan Gökbakar yerli otomobil TOGG ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Gökbakar, "Gurur duyuyorum. Ülkemizin insanının emek verdiği ve ürettiği her şeyle gurur duyduğum gibi. Satışa başlansın, kullanayım, sürüş deneyimini de yazarım isteyen olursa" ifadelerini kullandı.

Gökbakar sözlerine şöyle devam etti:

"Togg güzel bir proje. Hem çağı zamanında yakalamak hem de çevreci olması açısından çok iyi. Bence Togg'un tamamen yerli üretim olmasına gerek de yok. Fındık değil ki bu %100 yerli üretim olsun. Teknoloji artık tüm dünyadan toplanıyor. Yeter ki geliştirelim, büyütelim."