Okan Buruk’tan kırmızı kart tepkisi: “Kararın düzeltilmesini bekliyorum”
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsunspor maçının ardından gördüğü kırmızı kartın gerekçesine itiraz etti. Hakem Ali Şansalan’a saygısızlık yapmadığını söyleyen Buruk, ikinci sarı kartın yeniden değerlendirilmesini istedi.
Buruk, ilk sarı kartı maçın son bölümünde Samsunsporlu bir oyuncunun taç atışını kullandığı yere itiraz ettiği için gördüğünü anlattı. Bitiş düdüğünden sonra dördüncü hakemin ve yardımcı hakemin elini sıktığını, Şansalan’ın yanından ise yardımcısına yönelirken geçtiğini belirtti.
Daha sonra hakemle konuştuğunu söyleyen Buruk, Şansalan’ın kendisine elini sıkmamasını saygısızlık olarak değerlendirdiğini aktardı. Bu davranışında hakeme yönelik bir saygısızlık bulunmadığını savunan deneyimli teknik adam, “Ben hakemlere hiçbir saygısızlık yapmadım” dedi.
MHK’YE DEĞERLENDİRME ÇAĞRISI
Bir hakemin elini sıkmamanın sarı kart gerekçesi olamayacağını ileri süren Buruk, Merkez Hakem Kurulunun olayı değerlendirmesini istedi. Hak edilmiş bir cezaya itiraz etmeyeceğini belirten Buruk, yanlış bir karardan doğduğunu düşündüğü kırmızı kartın geri alınmasını beklediğini söyledi.