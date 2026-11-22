15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne motosikletiyle gelen 46 yaşındaki Levent Tahmiscioğlu, intihar etti. Polisin ikna çabalarına rağmen Tahmiscioğlu bir süre korkuluklarda bekledikten sonra köprüden İstanbul Boğazı'na atladı.

Ortaköy İskelesi'nde karaya çıkarılan Tahmiscioğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Levent Tahmiscioğlu’nun sosyal medya hesabından bıraktığı veda notu gündeme oturdu. Dünyevi hırsların, maddi hesapların ve seküler hayat tarzının getirdiği kırılganlıkların satırlara yansıdığı paylaşımda, Tahmiscioğlu’nun çevresindeki isimlere yönelik sitemleri yer aldı.

İŞTE LEVENT TAHMİSCİOĞLU'NUN O PAYLAŞIMI

Tahmiscioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mustafa Namoğlu, Eda ve Simge isimli kişilerden söz ederek yaşadığı kırgınlıkları anlattı. Paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ölene kadar beraberiz deyip sonra beni hayatından çıkaran, İkasta kalan yüzde 1 hissemi sorduğumda ölü taklidi yapan Mustafa Namoğlu'nu suçlayabilirim!

Hiç ayrılmayız sandığım Eda'yı suçlayabilirim, hiç ayrılmayız sanmıştım, ayrılsak da yaşarım sanmıştım! Ayrılırken pamuga işeyen karınca kadar sessizdim, bokunda boğul temennisini haketmedim, bundan sonra ne düğününe in ne cenazeme!

Platonik aşkım Simge'yi suçlayabilirim, bana hayatın gerçekliğini tokat gibi çarptığı için! 'Keşke araban olsaydı önümüz kış' deyip sahip olamadığım ve bir daha kazanamayacağıma inandığım her şeyi tek bir cümlede yüzüme vurduğu için!"

Tahmiscioğlu, paylaşımının devamında ise Simge hakkındaki sözlerini düzelterek, kendisine güzel duygular yaşattığını ve davranışlarının yanlış anlaşılmamasını umduğunu ifade etti.





