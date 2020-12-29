Sağlıkçı çocuklarına ‘anne keki’

Yeni Akit Ankara

Bu durumdan etkilenen Trabzonlu kadınlar, hem sağlıkçı hemcinslerini hem de onların çocuklarını bir nebze de olsa mutlu edecek bir çalışma başlattı.

Yavrulara anne keki

AK Parti Trabzon Kadın Kolları Başkanı Meryem Sürmen, Trabzon merkez ile 18 ilçede mesai mefhumu olmadan çalışan sağlıkçı kadınların çocukları için ‘Anne Keki’ etkinliğini hayata geçirdi. Etkinlik kapsamında Trabzon genelinde canla başla görev yapan kadın sağlık çalışanlarının evlerine küçük bir notla birlikte anne keki gönderildi. Çocuklarından evlerine bırakılan kekleri öğrenen kadın sağlıkçılar duygularını sosyal medya hesaplarından paylaştı. AK Parti Trabzon Kadın Kolları Başkanı Sürmen, pandemi ile savaşta ön safta yer alan özellikle de kadın sağlıkçılarının çocuklarından uzak kaldığına işaret ederek “Bu annelerimiz ile çocuklarının yüzünde küçük bir gülümseme oluşturmak için anne keki etkinliği başlattık” dedi.

Gülümseme bizi de mutlu etti

Sürmen, “Yüzlerindeki gülümsemeyi görmek bizleri de mutlu etti. Umarım, sağlık emekçilerimizin gayretleriyle pandemi döneminden tüm dünya kısa sürede kurtulur. Sağlıkçı annelerimiz de çocuklarıyla bir daha ayrılmamak üzere buluşur” diye konuştu. Sürmen ve ekibi, pandemi sürecinde karantinada olan vatandaşlar için de ‘Şifa Paketi’ dağıtıyor. Evlerinden dışarı çıkamayan hemşehrilerinin kapılarına zencefil, limon, sarımsak, karanfilden oluşan şifa paketleri bırakıyor. Sürmen başkanlığındaki kadın kolları, ayrıca gönüllü kuaförler ile ilçelerde yaşayan ve pandemi nedeniyle kuaföre gidemeyen kız çocukları ile annelerine de destek veriyor. Hijyen kurallarına dikkat edilerek anne ve kızların saçları kesiliyor.