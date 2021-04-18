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Eğitim Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri
Eğitim

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri

Sağlık üzerine eğitim almak isteyen öğrenciler, bu eğitimi veren üniversitelerin taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Peki, İstanbul’da bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi taban puanı 2021, Sağlık Bilimleri Üniversitesi başarı sıralaması ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi kontenjanları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-04-18 12:41:00 -
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri

2021 YKS sınavına hazırlanan öğrenciler bir yandan da üniversite taban puanlarını araştırıyor. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS sınavı üç oturum şeklinde düzenlenecek. 2021-YKS 1. Oturum (TYT) 26 Haziran’da, YKS 2. Oturum (AYT) ve YKS 3. Oturum (YDT)27 Haziran’da yapılacak. İşte merak edilen haberin detayları…

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 4 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız…

YKS sınavında kaç soru var ve hangi konular olacak?

TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.

AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.

YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.

 

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