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Sağlık Bakanlığı'ndan önemli uyarı

Sağlık Bakanlığı sahte internet siteleri ve telefon uygulamalarına karşı uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 22:27:00 -
Sağlık Bakanlığı'ndan önemli uyarı

Sağlık Bakanlığı uyarıyı, "Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm" Twitter hesabından yaptı.

Bakanlık, vatandaşları, "T.C. Sağlık Bakanlığına aitmiş izlenimi verilen sahte bir telefon uygulaması kullanılarak vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir. Yanıltıcı isimli internet sitelerine ve bu sitelerde yer alan uygulamalara itibar etmeyiniz." ifadeleri ile uyardı.

Paylaşımda ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık Bakanlığına aitmiş izlenimi verilen sahte bir telefon uygulaması kullanılarak vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir. Dolandırıcılar her aileye 1498 TL devlet desteğinde bulunulacağı vaadiyle kişilere kısa mesaj (SMS) göndermektedir. Sağlık Bakanlığının vatandaşlara maddi destek verme yönünde görevi ve çalışması bulunmamaktadır. Resmi kaynağı olmayan *Saglikgovtr-destek, *E-kapim, *e-kapim-online,*e-kapim-portalgiris gibi yanıltıcı isimli internet sitelerine ve bu sitelerde yer alan uygulamalara itibar etmeyiniz."

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