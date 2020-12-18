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Gündem Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs genelgesi! Yakınlarına aylık bağlanacak
Gündem

Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs genelgesi! Yakınlarına aylık bağlanacak

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tedavisi görürken hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının meslek hastalığı veya vazife malulü hükümlerinden yararlanmalarına ilişkin genelge yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 12:27:00 -
Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs genelgesi! Yakınlarına aylık bağlanacak

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile, koronavirüs tanısı konulan ve vefat eden sağlıkçı yakınlarına aylık bağlanacak.

TRT Haber'in haberine göre Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tedavisi görürken hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının meslek hastalığı veya vazife malulü hükümlerinden yararlanmalarına ilişkin genelge yayımladı.

Buna göre,

- Yayımlanan genelge ile sağlık çalışanları vazife malülü sayılacak.

- Tanı konulan ve vefat eden sağlıkçı yakınlarına aylık bağlanacak.

- Aileleri ek ödeme ve istihdam gibi haklardan yararlanabilecek.

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