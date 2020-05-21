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Sağlık Bakanlığı tek tek isimlerini açıklayarak uyardı

Sağlık Bakanlığı sahte İnternet siteleri ve mobil uygulamalarına karşı uyardı. Bakanlık dolandırıcı sitelerin ve uygulamaların isimlerini ise tek tek açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 17:32:00 - 2020-05-21 17:33:26
Sağlık Bakanlığı tek tek isimlerini açıklayarak uyardı

Sağlık Bakanlığı’nın sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Sağlık Bakanlığına aitmiş izlenimi verilen sahte bir telefon uygulaması kullanılarak vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir. Dolandırıcılar her aileye 1498 TL devlet desteğinde bulunulacağı vaadiyle kişilere kısa mesaj (SMS) göndermektedir.

Sağlık Bakanlığının vatandaşlara maddi destek verme yönünde görevi ve çalışması bulunmamaktadır.

Resmi kaynağı olmayan *Saglikgovtr-destek, *E-kapim, *e-kapim-online,*e-kapim-portalgiris gibi yanıltıcı isimli internet sitelerine ve bu sitelerde yer alan uygulamalara itibar etmeyiniz.

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