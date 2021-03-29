Sağlık Bakanlığı personel alımı yapıyor mu? Sağlık Bakanlığı alımları

Sağlık Bakanlığı personel alım ilanında Türkiye’de Göçmen Sağlığı Hizmetlerinin Desteklenmesi Projesi kapsamında uzman personel alımı yapılacağı açıklandı. KPSS puanı gerekmeksizin uzman personel alımı şartları da açıklandı. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı ilan detayları.

Sağlık Bakanlığı personel almıları ne zaman?

Sağlık Bakanlığı KPSS şartsız lisans mezunu personel alımları başlarken, Sağlık Bakanlığı alımları son başvuru tarihi 9 Nisan 2021 tarihinde saat 17.00’de olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı personel alımı nasıl yapılacak?

İzleme ve Değerlendirmeden sorumlu Direktör Yardımcısı koordinasyonunda Saha Gözlemcileri, diğer İzleme ve Değerlendirme Uzmanı ve proje asistanı ile işbirliği içerisinde projenin izleme ve değerlendirme faaliyetlerinde yer almak,

Proje izleme faaliyetlerinin, izlem raporlamalarını takip etmek ve proje uygulamasına entegre edilmesini sağlamak,

Proje izleme ve raporlama sistemini tesis etmek,

Bakanlığın diğer bölümleri ile işbirliği içerisinde proje göstergelerinin takibini yapmak,

Proje kapsamında hazırlanması gereken tüm raporların (Aylık Raporlar, 3 Aylık Faaliyet İlerleme Raporları, Ara Değerlendirme Raporu ve Final Raporu) ilgili uzmanlarla işbirliği içerisinde ve İngilizce olarak AB raporlama formatına, Facility Results Framework’e ve projenin mantıksal çerçevesine uygun şekilde hazırlanmasını temin etmek,

Hazırlanan raporların düzenli olarak gözden geçirilerek, gerekli güncellemelerin yapılması konusunda idareye bilgi vermek,

Diğer uzmanların görev alanına giren konulara ilişkin raporların hazırlanması sürecinde, ilgili uzmanlarla işbirliği içerisinde çalışarak, söz konusu raporların, AB raporlama formatına uygun şekilde hazırlanmasını sağlamak,

Gerektiğinde Proje bünyesinde yapılacak iş ve işlemler kapsamında kurulan komisyonlarda görev almak,

İdare tarafından talep edilecek diğer iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

Sağlık Bakanlığı personel alımı aranan şartlar

En az lisans derecesinde üniversite mezunu olmak,

İyi derecede İngilizce ve Türkçe bilmek,

İyi derecede MS Office programları kullanabilmek,

İyi iletişim becerisi,

İyi raporlama becerisi,

En az 3 yıl uluslararası projelerde izleme ve raporlama alanında olmak üzere 5 yıl iş deneyimi veya Sosyal Bilimler, İşletme, Eğitim, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi veya ilgili alanlarda Yüksek lisans derecesine sahip olup en az 2 yıl uluslararası projelerde izleme ve raporlama alanında olmak üzere 4 yıl iş deneyimine sahip olmak,

En az 1 yıl AB kuralları ile yürütülen projelerin izleme ve raporlama ile ilgili deneyim sahibi olmak,

AB iletişim ve görünürlük kuralları konusunda deneyim sahibi olmak tercih sebebidir.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu kimler yapacak?

Başvuru için aşağıdaki genel şartlar: Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya askerlikten muaf olmak veya en az 3 yıl süre ile tecilli olduğunu gösterir belge,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak.

İstihdam edilecek personelin, AB Dış Yardımlarında Uygulanacak Satın Alma Usulleri Uygulama Rehberi’nde (PRAG) belirtilen gizlilik ve tarafsızlık ilkelerine uygun olarak davranmakla yükümlüdür.

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