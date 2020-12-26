Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvurusu nereden, nasıl yapılır?
Sağlık bakanlığı iller arası tayin başvuruları ne zaman sona erecek? Sağlık bakanlığı iller arası tayin başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sağlık bakanlığı iller arası tayin başvurularına ilişkin detaylar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sağlık bakanlığı iller arası tayin başvurularının nasıl yapıldığı ve başvuruların ne zaman biteceği merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Sağlık bakanlığı iller arası tayin başvuruları ne zaman sona erecek? Sağlık bakanlığı iller arası tayin başvurusu nereden, nasıl yapılır?
25 Aralık 2020 tarihinde alınamaya başlayan başvurular 30 Aralık 2020 tarihi saat 18.00’e kadar sürecek. Kuraya başvuran personelden başvurusunu iptal ettirmek isteyenler ise 4 Ocak 2021 tarihinden 20 Ocak 2021 tarihi saat 18.00’e kadar pbs üzerinden kura iptal başvurusunda bulunması gerekmektedir. Başvurusunu iptal ettirenler söz konusu kuraya tekrar başvuruda bulunamayacak.
Sağlık bakanlığı iller arası tayin başvurusu nereden, nasıl yapılır?
Başvurular, belirlenen tarihler içerisinde personel bilgi sistemi (pbs) üzerinden yapılacak. Başvuruda bulunacak adaylar, kura takviminde belirtilmiş olan tarihler içerisinde pbs üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda gerçekleştirecek ve tercihlerini kaydederek kesinleştirme işlemini yapacak. Kesinleştirilmeyen başvurular ise sayılmayacak.
Başvurular, belirlenen tarihlerde sağlık bakanlığı yönetim hizmetleri genel müdürlüğünün resmi internet sitesinde yer alan personel bilgi sistemi üzerinden e-devlet şifre bilgileriyle girilerek yapılacak. Münhal kadrolar göz önünde tutularak en fazla 10 tercih hakkı bulunmaktadır. Bakanlığın resmi internet sitesinde konuya ilişkin detaylı bilgiler paylaşıldı.
Sağlık bakanlığı iller arası yer değiştirme kurası ne zaman yapılacak?
Sağlık bakanlığı atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre 2021 yılı ocak dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme suretiyle atanma kurası yapılacak. Kura, 26 Ocak 2021 tarihi salı günü noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek.