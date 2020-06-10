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Aktüel

Sağlık Bakanı Koca: "Yeni tanı konan hasta sayısı, yeni iyileşen hasta sayımızın yüzde 40'ı kadar. Yaş ortalaması yeni vakalarda 36, vefatlarda 71."

Yeniakit Publisher
2020-06-10 20:07:31 -
Sağlık Bakanı Koca: "Yeni tanı konan hasta sayısı, yeni iyileşen hasta sayımızın yüzde 40'ı kadar. Yaş ortalaması yeni vakalarda 36, vefatlarda 71."
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