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Aktüel

Sağlık Bakanı Koca: "Son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller; İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır."

Yeniakit Publisher
2020-07-05 19:31:05 -
Sağlık Bakanı Koca: "Son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller; İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır."
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