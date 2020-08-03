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Aktüel

Sağlık Bakanı Koca: "Bayram kutlamalarında, tatil yerlerinde, salgın faktörü ne yazık ki yeterince dikkate alınmadı."

Yeniakit Publisher
2020-08-03 19:33:25 -
Sağlık Bakanı Koca: "Bayram kutlamalarında, tatil yerlerinde, salgın faktörü ne yazık ki yeterince dikkate alınmadı."
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