Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste son durumu açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 Mayıs tarihine ait Türkiye'deki coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın paylaştığı veriye göre; Türkiye'de bugün 1158 yeni vaka tespit edildi, 31 kişi ise hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 Mayıs tarihine ait Türkiye'deki coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı.
Bakan Koca'nın paylaştığı veriye göre Türkiye'de bugün 1158 yeni vaka tespit edildi, 31 kişi ise hayatını kaybetti.
Bakan Koca, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni vaka sayımızda beklenen düzeyde bir düşüş gerçekleşti. Bazı verilerse, genel seyir içinde olağan değişkenlikler gösterdi. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın ve ertesi gün evde kalalım." ifadelerini kullanmıştı.