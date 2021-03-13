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Gündem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca acı haberi duyurdu: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi vefat etti
Gündem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca acı haberi duyurdu: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi vefat etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesinin vefat haberini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-03-13 11:11:00 - 2021-03-13 11:19:17
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca acı haberi duyurdu: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi vefat etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi vefat etti.

Acı haberi duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendi’nin muhterem anneleri Hakkın rahmetine kavuştu. Merhumeye Allah'tan rahmet, Süleyman Bey kardeşimize ve ailesine sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Yozgat

Allah rahmet eylesin gözümdwn yas geldi Tüm türkiyenin gözünden yas gelmesin lazim mekani cennet olsun annemizin
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TC Bursa

Allah rahmet eylesin inşallah.
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