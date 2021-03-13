Sağlık Bakanı Fahrettin Koca acı haberi duyurdu: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi vefat etti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesinin vefat haberini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi vefat etti.
Acı haberi duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendi’nin muhterem anneleri Hakkın rahmetine kavuştu. Merhumeye Allah'tan rahmet, Süleyman Bey kardeşimize ve ailesine sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.