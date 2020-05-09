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Aktüel

Safranbolu’da bin 144 vatandaşın ihtiyacı karşılandı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkamayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan bin 144 kişinin ihtiyaçları karşılandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 13:49:30 -
Safranbolu’da bin 144 vatandaşın ihtiyacı karşılandı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkamayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan bin 144 kişinin ihtiyaçları karşılandı.


Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Safranbolu Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından son bir haftada köy ve mahallelerde yaşayan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan bin 144 vatandaşın banka, alışveriş ve eczane taleplerinin karşılandığını söyledi.


Geniş ve kapsamlı bir pandemi sürecinin yaşandığını ifade eden Ürkmezer, "Devlet olarak hiçbir vatandaşımız, gözden çıkarılmadan gereken önlemler alındı. Toplumun ve bireyin sağlığı için alınan tedbirlerle bazı vatandaşlarımızın sokağa çıkışı kısıtlandı. İşte burada sokağa çıkışı kısıtlanan vatandaşlarımızın ihtiyaçları için Vefa Sosyal Destek Grubumuzla evlerinde kalan vatandaşlarımızın temel olan tüm ihtiyaçlarını gidermeye başladık. Özveri ve gayretle çalışan Vefa Sosyal Destek grubumuza teşekkür ediyorum" dedi.

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