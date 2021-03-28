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Ekonomi Safranbolu Belediye Başkanlığı 8 zabıta ve itfaiye eri alacak
Ekonomi

Safranbolu Belediye Başkanlığı 8 zabıta ve itfaiye eri alacak

Safranbolu Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolarına açıktan atama yoluyla zabıta memuru ve itfaiye eri alacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 12:42:00 -
Safranbolu Belediye Başkanlığı 8 zabıta ve itfaiye eri alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre belirtilen genel ve özel şartları taşıyan adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; başvuru belgeleri ile birlikte, 26.04.2021-30.04.2021 tarihleri arasında saat  17.00’ye  kadar  (mesai  günlerinde  saat  09:00-17:00  arasında) Yeni Mahalle Sadri Artunç Caddesi Belediye İş Merkezi Kat:6 Safranbolu Belediyesi İnsan   Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekiyor.

Posta veya diğer şekillerle yapılacak  başvurular ise kabul edilmeyecek.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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