Safranbolu Belediye Başkanlığı 8 zabıta ve itfaiye eri alacak
Safranbolu Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolarına açıktan atama yoluyla zabıta memuru ve itfaiye eri alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre belirtilen genel ve özel şartları taşıyan adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; başvuru belgeleri ile birlikte, 26.04.2021-30.04.2021 tarihleri arasında saat 17.00’ye kadar (mesai günlerinde saat 09:00-17:00 arasında) Yeni Mahalle Sadri Artunç Caddesi Belediye İş Merkezi Kat:6 Safranbolu Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekiyor.
Posta veya diğer şekillerle yapılacak başvurular ise kabul edilmeyecek.
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