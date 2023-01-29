Safımız Cumhur İttifakı, adayımız Recep Tayyip Erdoğan

BBP Genel Başkanı Destici, partisinin kuruluşunun 30'uncu yıl dönümü nedeniyle düzenlenen programa katıldı. Destici, BBP'nin, cumhuriyet tarihinin en uzun ömürlü ve en köklü siyasi partilerinden biri olduğunu belirterek "BBP, konjonktürel gerekçelerle ortaya çıkan, kendisine biçilen görevi yerine getiren, nihayetinde fonksiyonunu tamamladığında misyonuna son verilip, siyasetin mezarlığına defnedilen partilerden olmadı ve olmayacak" diye konuştu.

2023 seçimlerine işaret eden Destici, 100 yılın en kritik seçimine girileceğini söyledi.

ABD'nin, Cumhur İttifakı'nın karşısında seçimin tarafı olduğunu kaydeden Destici, "PKK'ya, FETÖ'ye ev sahipliği yapan, Kur'an-ı Kerim'in sokaklarda yırtılıp yakılmasına sahne kuran, İslam'a ve Müslümanlara hakaret eden provokatörleri korumaya alıp, Avrupa'da yaşayan milyonlarca Müslüman ve Türk'ün hedef gösterilmesine zemin hazırlayan AB'nin de lokomotif ülkelerinin de yine Cumhur İttifakı'nın karşısında olduğunu görüyoruz. PKK da FETÖ de diğer terör örgütleri de tüm güçleriyle Cumhur İttifakı'nın karşısında. Herkes safını açıkça belirlemiş durumda. Onlar nerede dururlarsa dursunlar; milletimizle beraberiz ve yüce Allah'ın izni, milletimizin desteğiyle yine kazanacağız. Bizim, BBP ve Alperenler olarak safımız da duruşumuz da çok net. Cumhur İttifakı ile ilgili görüşlerimiz de çok net. Safımız Cumhur İttifakı, cumhurbaşkanı adayımız da Recep Tayyip Erdoğan'dır. İçinde hiçbir istifham, hiçbir tereddüt, hiçbir istismar, hiçbir gizlilik taşımayacak kadar net. Bizim tarafımız da safımız da belli. Ülke menfaatleri ve maslahatlarının adresi olarak gördüğümüz Cumhur İttifakı'nın bir parçasıyız. Cumhur İttifakı'nın başarısı için üzerimize ne düşüyorsa bütün gücümüzle yerine getirdik ve getirmeye devam edeceğiz" dedi.