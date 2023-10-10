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Dünya Sadece bölgeye değil tüm dünyaya zarar! İsrail'in talebiyle üretimi durdurdular fiyatlar rekor arttı.
Dünya

Sadece bölgeye değil tüm dünyaya zarar! İsrail'in talebiyle üretimi durdurdular fiyatlar rekor arttı.

Yeniakit Publisher
2023-10-10 08:02:00 -
Sadece bölgeye değil tüm dünyaya zarar! İsrail'in talebiyle üretimi durdurdular fiyatlar rekor arttı.

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmaların oluşturduğu jeopolitik riskler ve İsrail'in talebi üzerine ABD'li enerji şirketi Chevron'un Doğu Akdeniz'deki Tamar gaz sahasında üretimi durdurması nedeniyle, Avrupa'da gaz fiyatları günü yüzde 12,5 yükselişle kapattı.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de, kasım vadeli kontratlarda megavatsaat başı gaz fiyatı cuma günü 38,2 avrodan kapandı.

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar sonrasında, İsrail'in ABD'li enerji şirketi Chevron'un Doğu Akdeniz'deki Tamar gaz sahasında üretimi durdurmasını talep etmesinin ardından, gaz fiyatları megavatsaat başına 44,5 avroya kadar yükseldi.

Fiyatlar, günü cuma günkü kapanışa göre yüzde 12,5 artışla megavatsaat başı 43 avrodan kapattı.

Gaz fiyatları jeopolitik gerilimin ardından enerji arz güvenliği endişeleriyle yükseliş eğilimine girmişti.

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