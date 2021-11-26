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Aktüel Sadakataşı Bangladeş’te cami açılışı gerçekleştirdi
Aktüel

Sadakataşı Bangladeş’te cami açılışı gerçekleştirdi

Sadakataşı, Arakanlı mültecilere yardım ulaştırmaya devam ediyor. Bölgede bulunan kampları ziyaret eden dernek ekibi, cami açılışı ile birlikte insani yardım malzemeleri dağıtımı gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 16:57:00 -
Sadakataşı Bangladeş’te cami açılışı gerçekleştirdi

Bangladeş’te bulunan mülteci kamplarında yaşayan Arakanlılar için Sadakataşı Derneği yardım çalışmalarını sürdürüyor.Bölgede bulunan dernek ekibi yardım dağıtımları ile birlikte Mescid-i Aişe Camii’ninaçılışını gerçekleştirdi.

Mescid-i Aişe Camii

Sadakataşı tarafından Bangladeş’in Chittagong bölgesine bağlı Bandarban kırsalında 160 metrekarelik alan üzerine projelendirilen, 200 kişinin birlikte ibadet edebileceği Mescid-i Aişe Camii'sinin açılışı gerçekleştirildi. Bölge halkının katılım sağladığı açılışta dernek tarafından yemek ikramı yapıldı.

Acil yardımlar

Bölgede bulunan Sadakataşı yardım ekibi 300 aileye gıda kumanyası ve 410 adet battaniye dağıtımı gerçekleştirdi. Yardımların devamında Sadakataşı ekibi tarafından, kamplarda yaşayan 1300 Arakanlı mülteci aileye zekât yardımı yapıldı.

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal yaptığı açıklamada ‘‘Arakanlıların yaşamış olduğu mülteci kamplarının tamamı kapasitelerinin çok üzerinde insan barındırıyor. Kamplarda yaşayan Arakanlılar dışarıdan gelen yardımlarla hayatlarını idame ettirebiliyor. Bizlerde bugün mülteci durumda olan Arakanlıların ibadetlerini rahatça yapabilmeleri için cami açılışı ve insani yardım malzemeleri dağıtımı gerçekleştirdik. Yardımların buraya ulaşmasında katkısı bulunan değerli bağışçılarımıza teşekkür ederiz’’ ifadelerini kullandı.

Destek olmak için;

Sadakataşı’nın başlatmış olduğu Arakanlı mültecilere yardım faaliyetlerinedestek olmak için banka hesap numaralarına, www.sadakatasi.org.tr web adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca ARAKAN yazıp 2989'a SMS göndererek 10 TL destekte bulunabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için 0216 614 04 61 numaralı telefonu arayarak dernek yetkilileriyle görüşebilirsiniz.

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