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Gündem Saç saça baş başa kadın kavgası! Dakikalarca ayıramadılar
Gündem

Saç saça baş başa kadın kavgası! Dakikalarca ayıramadılar

İki kadın arasındaki "gayr-i meşru ilişki" tartışması saç saça, baş başa kavgaya döndü. Kadınların kavgası karakolda sonuçlandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-20 22:35:00 - 2021-09-20 22:39:49

Bolu’da, iki kadın birbiri ile saç saça, baş başa kavgaya tutuştu. Dakikalarca süren kavgayı vatandaşlar güçlükle ayırdı. Kavgaya karışan kadınlardan birisi fenalaşarak hastaneye kaldırılırken, diğeri de ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

'Peşimi bırakmıyor'

Kocasının gayr-i meşru ilişki yaşadığı yabancı uyruklu kadınla Bolu'da bir caddede buluşan Hatice D. ile yeğeni Gülhan D., 1 çocuk annesi Irak uyruklu İbdisa K. (19) ile kavgaya tutuştu. İddiaya göre, Hatice D. isimli kadın kendisinden 13 yaş küçük olan eşi Osman D.’nin, 1 çocuk annesi Irak uyruklu İbdisa K. (19) ile gayr-i meşru ilişkisi olduğunu öğrendi. Osman D., durumu öğrenen eşine, "Benim peşimi bırakmıyor. Telefon numarasını size vereyim gidin konuşun." dedi. Bunun üzerine Hatice D. ve yeğeni Gülhan D. telefonla aradıkları İbdisa K. ile caddede buluştu. Hatice D., İbdisa K.’den eşiyle görüşmeyi bırakmasını istedi. İbdisa K.’nin Osman D. ile görüşeceğini söylemesi üzerine kadınlar arasında kavga çıktı. Cadde ortasında saç saça, baş başa kavga eden kadınları vatandaşlar güçlükle ayırdı.

Hatice D. fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavganın ardından fenalaşan Hatice D., ambulansla hastaneye kaldırıldı. İbdisa K. ise, ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kadınların kavgasını ayıran Erhan Saçan, "Ben burada esnafım. Baktım 2 kişi bir kadını dövüyor. Etraflarında onlarca var kimse müdahale etmiyordu. Mecburen ben müdahale ettim. Kadını alıp buraya getirdim. İnsanlık görevimi yaptım" dedi.

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