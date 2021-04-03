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İSLAM Saç ektirmek caiz mi?
İSLAM

Saç ektirmek caiz mi?

Saç ektirmek günah mı? Saçla ilgili sorun yaşayan pek çok kişi, cerrahi bir operasyon olan saç ektirme işlemini tercih ediyor. Saç ektirme işlemi öncesinde birçok kişi bu işlemin günah olup olmadığını araştırıyor. Peruk takmak günah mı? Saç ektirmek günah olur mu?

Yeniakit Publisher
2021-04-03 16:27:00 -
Saç ektirmek caiz mi?

Saçlarıyla ilgili sorunlar yaşayan pek çok kişi var. Saçlarının daha gür olması ya da kelleşen bölgelerin güçlendirilmesi içinse bazı kişiler cerrahi operasyonları tercih ediyor. Peki, saç ektirmek caiz mi?

Saç ektirmek caiz mi?

Hz. Peygamber’in (s.a.s.) saç eklemeyi ve ekletmeyi yasakladığı yönündeki rivayetler sahih kaynaklarımızda yer almaktadır (Buhârî, Libâs, 83; Müslim, Libâs, 33). Konuyla ilgili hadisleri değerlendiren İslam âlimleri, bir kimsenin, saçına başkasının saçını eklemesini veya başkasının saçından imal edilen peruğu takmasını caiz görmemişlerdir. Çünkü bu gibi işlemlerde saygın olan insanın bir parçası kullanılmaktadır ki; bu, zorunlu hâller dışında caiz değildir. Ancak insan saçı dışında ipek, iplik, yün ve benzeri maddelerden yapılmış peruğun takılmasını, fakihlerin çoğunluğu caiz görmektedir (Kâsânî, Bedâi’, V, 125 v.d.; İbn Kudâme, el-Muğnî, I, 107; İbn Nüceym, el-Bahr, VI, 133).

Günümüzde cerrahi bir operasyon olarak yapılan saç ekimi uygulaması ise kişinin kendi saçının alınıp saç kaybına uğrayan bölgeye nakledilmesi şeklinde olduğundan söz konusu yasak kapsamında değildir.

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