Saç dökülmesini durdurmak ve saçınızı gürleştirmek için doğal tarifler

Bilim adamları hormonal dengesizliklerin ve dengesiz beslenmenin aşırı saç dökülmesinin ek nedenleri olabileceğini belirtiyor. Saç büyümesinde %100 etkili olduğu söylenen bir veya birkaç haftada etkisinin görüleceğini vaat eden markalar olmasına rağmen, size yararlı ve aynı zamanda verimli doğal çözümler sunmak için buradayız. Bu yüzden, evinizde kolay yapılabilecek maskeler kullanın ve saçınıza sanki bir kraliçeymiş gibi davranın.

Saçınızı zararlı etkilerden temizlemek için tarifler

Bu etkiler; yanlış şampuan seçimi, yoğun sprey kullanımı, çeşitli jole, wax gibi sabitleyiciler olabilir. Saçınızı bu tür kimyasallardan temizlemek için sizi şöyle alalım…

Çemen otu

Saç dökülmesini kontrol altına almak için en etkili ev yapımı ilaçlardan biri çemen otu kullanmaktır. Çemen otu tohumları, saç büyümesine ve saç köklerinin onarımına yardımcı olan hormonal kök açısından zengindir. Bu tohumlar ayrıca nikotinik asit ve saç köklerini güçlendiren, saç uzamasını artıran proteinler içerir.

Bildiğiniz gibi, çemen tohumu miktarı saç dökülmesinin kontrol altına alınmasına ve saç büyümesinin uyarılmasına yardımcı olabilir, saç için nasıl kullanılacağını bilmek önemlidir. Çemen otu tohumlarını gece boyunca suya batırın ve ertesi sabah iyice karıştırın. Bu çemen otu tohumu macununu saç derisine ve saçlara uygulayın.

Saçınızda kurumaması için bir duş başlığıyla kaplayarak 30 dakika ile bir saat arasında bekletin. Bol suyla durulayın, temizleyici veya şampuan kullanmanıza gerek yoktur. Etkili sonuçları görmek için bu saç dökülmesi tedavisini haftada en az iki kez bir ay boyunca uygulayın.

Aloe Vera

Günümüzde, çevredeki yoğun kirlilik nedeniyle aşırı saç dökülmesi çok yaygın hale gelmiştir. Aloe Vera’yı saç dökülmesi ve hızlı saç büyümesi için etkili bir ev ilacı olarak kullanabilirsiniz. Aloe Vera’nın kullanımı, pullanma ve kaşıntı gibi saç derisi problemlerini etkili bir şekilde azaltabilir.

Aloe Vera’nın hafif alkali özelliği, saç derisinin doğal pH seviyesini geri kazanmaya yardımcı olur ve bu saçların uzamasını sağlar. Aloe vera jeli kepekle savaşmada bile etkili olabilir. Bir yaprak Aloe Vera alın, posasını çıkarın ve saç derisine uygulayın. Bir saat 45 dakika beklettikten sonra saçı normal suyla yıkayın. Daha iyi sonuç almak için bu saç dökülmesi tedavisini haftada 3 ila 4 kez uygulayın.

Soğan

Ciddi bir saç dökülmesi sorunundan muzdaripseniz, bu saç dökülmesini kontrol altına almak ve saç büyümesini arttırmak için en etkili çözümdür. Mutfağınızdaki soğan saçınız için harikalar yaratabilir. Saç köklerine kan dolaşımını artırabilen yüksek kükürtlü soğan. Soğan suyu ayrıca mikropları ve parazitleri öldürebilen antibakteriyel özelliklere sahiptir.

Taze soğan suyunu bir soğan öğüterek ve suyunu sıkarak hazırlayın. Saç derisine uygulayın ve yarım saat içinde bırakın. Son olarak, hafif bir şampuan kullanarak bol suyla yıkayın.

Sıcak yağlı masaj

Saçın beslenme eksikliği çoğu zaman aşırı saç dökülmesinin bir nedeni olmuştur. Bu nedenle, sıcak yağ masajı saç dökülmesini kontrol etmede çok etkili olabilir. Saç derisine günlük en az birkaç dakika ılık yağ ile masaj yapın. E vitamini bakımından zengin olan herhangi bir yağı kullanabilirsiniz.

Hindistan cevizi yağı, badem yağı, hardal yağı, zeytin yağı ve jojoba yağı elinizdeki en iyi seçeneklerdir. Kepek nedeniyle saç dökülmesi yaşıyorsanız, jojoba yağı özellikle etkili olabilir. En iyi sonuçlar için tüm yağların bir karışımını da seçebilirsiniz. Yağı demir veya çelik bir kapta hafifçe ısıtın ve saç derisine sürün.

Sıcak yağın tüm avantajlarından faydalanmak için masaj yapın, en iyisi yağı saçta bir gece bekletmek ve sabahları yıkamak; aksi takdirde, 1 saat sonra saçları yıkayın.

Saç dökülmesini durdurmak ve saçı gürleştirmek için tarifler

Lor

Lor saç dökülmesinde en etkili ev ilaçlarından biridir. Ayrıca yumuşak, pürüzsüz ve parlak saçlar elde etmenize yardımcı olabilir. Ekşi loru doğrudan saç derisine ve saça uygulayabilir veya 2 yemek kaşığı loru 1 yemek kaşığı bal ile karıştırıp en iyi sonucu elde etmek için karışımı uygulayabilirsiniz.

Maskeyi 30 dakika açık bıraktıktan sonra bol suyla yıkayın. Uzun saçlar ve sağlıklı saçlar için bu ev yapımı ipuçlarını deneyin.

Frenk üzümü

Frenk üzümü, saç dökülmesini kontrol altına almak ve doğal saç büyümesini teşvik etmek için nasıl kullanılacağını biliyor musunuz? C vitamini eksikliği, saç dökülmesini tetikleyebilir. C vitamini bakımından zengindir. Frenk üzümü, sağlıklı bir saç derisinin korunmasına yardımcı olabilir ve aynı zamanda saç büyümesini de destekler.

Hint bektaşi üzümü alın, tohumları atın ve küspe yapmak için ezin. Bu hamuru birkaç damla limon suyu ile karıştırın ve saç derinize bu karışımla masaj yapın. Hamuru, limon suyunu eklemeden doğrudan kullanabilirsiniz. Bir saat boyunca bu şekilde tutun ve bol suyla yıkayın.

Meyan Kökü

Saç dökülmesini durdurmak için en iyi bitkisel ilaçları mı arıyorsunuz? Meyan kökü, saç dökülmesini ve saç hasarını önlemede çok faydalı olabilecek bir bitkidir. Meyan kökü kafa derisindeki tahrişlerin giderilmesine yardımcı olur ve kafa derisini rahatlatır. Kepek bu ilacın saç dökülmesinin sebeplerinden biriyse, yararlı olabilir.

Gecede bir miktar meyan kökü kökünü sütte bekletin. Sabahları karışımı bir macun haline getirin ve bu macunu yatmadan önce kel alanlara uygulayın. Gece bekletin ve sabahları şampuanla yıkayın.

Amber Çiçeği (Hibiscus)

Saç dökülmesi için en iyi ev ilacıdır. Amber çiçeği’nin çiçekleri ve yaprakları, saç dökülmesini önlemek ve saç büyümesini desteklemek için çok faydalı olabilir. Çiçekler, split uçlar ve kepek için de etkili bir tedavi olarak kullanılır. Hindistan cevizi yağı 2 yemek kaşığı 12-15 çiçeği ısıtın. Çözeltiyi süzün ve yağı toplayın.

Bu karışımı saç derisine ve saçlara uygulayın, gece boyunca bırakın ve sabah yıkayın. Hibiscus yapraklarını kullanmak için, bunları ince hamur halinde karıştırın ve hamuru saç derisine ve saçlara uygulayın. 1 saat 30 dakika bekletin. Bol suyla durulayın. Bu otomatik olarak saç dökülmesini kontrol eder ve saç büyümesini destekler.

Pancar Suyu

Saç dökülmesini durdurmak ve saç uzamasını teşvik etmek için en iyi çözüm yoludur. Pancar; fosfor, kalsiyum, protein, potasyum, karbonhidrat, B ve C vitaminleri bakımından zengindir. Bunlar saç büyümesi için gerekli besinlerdir. Her gün pancar kökü suyunu, hızlı ve sağlıklı saç gelişimi için normal diyetinize ekleyin.

Alternatif olarak, saç deriniz ve saçlarınız için pancar kökü yaprakları da kullanabilirsiniz. Pancar yapraklarını kaynatıp suda kaynatın. Bu kalın macunu kafa derisine uygulayın ve 30 dakika bekletin. Suyla durulayın. Daha iyi saç gelişimi ve hızlı sonuçlar için bu işlemi haftada en az iki kez uygulayın.

Hindistan Cevizi Sütü

Hindistan cevizi sütü yağ ve proteinlerden oluşur. Saç büyümesini arttırır ve saç dökülmesini kontrol eder. Hızlı sonuçlar için kafa derisine ve saça hindistan cevizi sütü uygulayın. Hindistan cevizini rendeleyin ve bir karıştırıcıda öğütün. Sütü bu hamurdan çıkarabilir ve doğrudan saç derisine ve saç uçlarına uygulayabilirsiniz. 1 saat 30 dakika beklettikten sonra saçı şampuanlayın. Saçın incelmesini durdurur ve saçın yenilenmesini destekler.

Çay Dekoksiyonu

Saç dökülmesini önlemek için çay kaynatma yöntemini kullanın. Çay, saç derisinin herhangi bir enfeksiyonunu kontrol altına almak ve saç büyümesini teşvik etmek için yararlı olabilecek tannik asit bakımından zengindir. Bir bardak su içinde 3 çorba kaşığı çay yaprağı kaynatıp, sıvıyı süzerek kuvvetli bir çayın kaynağını hazırlayın.

İçerisine bir limon sıkın. İyice karıştırın ve şampuandan sonra saçı bu karışımla yıkayın. Sonra temiz suyla yıkayın. Çay suyunu kullandıktan sonra şampuan kullanmayın. Bu saç dökülmesi için çok etkili bir ev ilaçtır.

Shana

Shana tohumlarıyla saç dökülmesinin durduğunu hiç duydunuz mu? Saç uzaması için çözüm oluşturmak mümkün mü? Bu, saç dökülmesini etkili bir şekilde önleyen ve saç büyümesini destekleyen bilinen bir Ayurveda saç dökülmesi tedavisidir. 2 çorba kaşığı Shana çekirdeği tozu alın ve 1 çorba kaşığı hindistan cevizi yağı ile karıştırıp bir hamur yapın.

Bu macunu saç derisine ve saçlara uygulayın. Saçın köklerine yoğunlaşın. Karışımı kafa derisine ve saçlara da sürebilirsiniz. 15 dakika sonra bir temizleyiciyle yıkayın.

Ispanak ve Marul Suyu

Saç dökülmesini durdurmanın en iyi yolu budur. Ispanak ve marul ürünleri herkes tarafından iyi bilinir. Bu yeşil sebzeler vitamin ve mineral bakımından zengindir. Ayrıca saç sağlığı ve saç gelişimi için hayati önem taşıyan demir ve biotin içeriği bakımından zengindirler.

Ispanak ve marulun faydasından yararlanmak için, bu sebzeleri doğrudan günlük diyetinize dahil edebilirsiniz. En iyi etkiyi elde etmek için yarı pişmiş veya haşlanmış yemek en iyisidir. Saçlarınızın sağlıklı olduğundan emin olmak için ıspanak ve marulla bir yüzlü yapabilirsiniz ve günde iki kez içebilirsiniz.

Yumurtanın beyazı

Yumurta ile saç dökülmesini nasıl azaltacağınızı hiç merak ettiniz mi? Yumurta akı protein ve vitaminler bakımından zengindir. Saçları en iyi şekilde besler, pürüzsüz ve parlak saçları destekler. Uzun, güçlü saçlar istiyorsanız bu tavsiyeye uymalısınız. Sadece bir yumurta kırın ve yumurtanın beyazını alın.

Saç derisine ve saçınıza maske olarak uygulayın. Bu tedavi, beslenme yetersizliği ve kuru saç nedeniyle saç dökülmesinin tetiklenmesi durumunda saç dökülmesinin kontrolünde çok etkilidir. 30 dakika – 1 saat sonra bir şampuan ile yıkayın. Saçları daha güçlü ve sağlıklı hale getirir. Saç dökülmesini azaltmak ve saç büyümesini artırmak için bu saç dökülmesi işlemini haftada en az bir kez tekrarlayın.

Elma Sirkesi

Elma sirkesi, saç dökülmesini kontrol etmede etkili olabilir ve pürüzsüz saçlar sağlar.Bir miktar elma sirkesini bir miktar su ile karıştırın. Bu karışımı bir sprey şişesine alın ve saç derinize ve saçınıza püskürtün.

Hafifçe temizleyin ve şampuanla yıkamadan önce 5 dakika bekletin. Elma sirkesinin kokusundan hoşlanmıyorsanız, normal yağınızın küçük bir kısmını sirke içinde karıştırın ve kullanın. En iyi sonucu almak için, bu tedaviyi haftada en az iki kez saç dökülmesi için kullanın.

Patates suyu

Vitamin ve mineral eksikliği, saç dökülmesini tetikleyebilecek kuru ve kırılgan kıllara neden olabilir. Bir patates, bu durumda saç dökülmesini kontrol altına almak için iyi bir çözüm olabilir. Patates, B6 vitamini, C vitamini, manganez, fosfor, bakır ve niasin bakımından zengin olup saç büyümesini arttırmada yardımcı olabilir.

Biraz temiz patates ezin ve suyunu sıkın. Şimdi bu taze suyu doğrudan saç derinize ve saçınıza uygulayın. Bir saat 30 dakika bekletin, ancak paketin kurumasına izin vermeyin. Bol suyla yıkayın.

Üzüm çekirdeği yağı

Üzüm çekirdeği yağı doğal ve etkili bir saç kremi ve nemlendiricidir. Saç dökülmesi, kepeklenme ve zayıflamış saç gibi saç problemlerini tedavi edebilir. Sağlıklı bir saç elde etmek için üzüm çekirdeği yağını saç bakımı için normal bir ürün olarak kullanabilirsiniz.

Üzüm çekirdeği yağı, saç dökülmesinin ana nedenlerinden biri olan saç köklerinde DHT üretimini kontrol etmede etkili olabilecek antioksidanlar içerir. Bu yağla saç derinize ve saça düzenli olarak masaj yapın, gece boyunca süzün ve sabahları şampuan ile yıkayın.

Aspir yağı

Saç dökülmesi ve kellikten korunmak için aspir yağı kullanılabilir. Bu yağ, saç sağlığı için hayati önem taşıyan tekli doymamış ve çoklu doymamış yağ asitleri bakımından zengindir. Piyasada saç bakımında kullanılabilecek iki çeşit aspir yağı bulabilirsiniz. Aspir yağı kalıcı, renkli ve kuru saçlar için yararlıdır. Saç derisine masaj yapmak için aspir yağı kullanın. Gece saçınıza sürün ve ertesi sabah durulayın. Sağlıklı saçlar için her gün kullanın.

Hindistan Cevizi Yağı – Hint Yağı

Saç dökülmesinden bıktıysanız ve hiçbir şey işe yaramazsa, bu çözümü deneyin. Saç dökülmesi için çok kolay bir tedavi yöntemidir ve ayrıca yeni saçların büyümesini de sağlayabilir. Hint yağı ve sızma hindistan cevizi yağını 1: 1 oranında karıştırın. Yağları doğrudan karıştırın ve yağ banyosunda 2 dakika ısıtın. Saç derinizdeki ve saçtaki sıcak yağ karışımını pürüzsüz dairesel hareketlerle masaj yaparak saçınıza sürün.

Gece yatmadan önce kullanın. Saçını sabah şampuan ile yıkayabilirsiniz. Hint yağı ve hindistancevizi yağı saçlar için oldukça besleyicidir ve moleküler yapıları nedeniyle saç derisinde ve saçlarda kolayca emilirler. Hint yağı doğrudan kafadaki yamalar üzerine sürmek, yeni saçların büyümesini teşvik etmede çok etkili olabilir.

Köri – Hindistan Cevizi Yağı

Köri yaprağının bir dizi tıbbi özelliği vardır. Köri yaprağı ve hindistan cevizi yağı saç dökülmesi ve kellik gibi sorunları gidermek için uzun zamandır kullanılmaktadır. Bu tedavi aynı zamanda kılların erken yaşlanmasını önlemek için de etkili olabilir. 30-35 adet taze köri yaprağı toplayın, yıkayın ve havada kurutun. 2 bardak ekstra sızma hindistan cevizi yağı ısıtın ve kurutulmuş köri yapraklarını ekleyin.

10 dakika kaynatın ve sonra ocaktan alın. Yağ soğuduğunda, yaprakları süzün ve yağı hava geçirmez bir kapta saklayın. Her gün yatmadan önce saç derinize ve saçlarınıza masaj yapmak için bu yağı kullanın. Sabahları hafif bir şampuan ile yıkayın.

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