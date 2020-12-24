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Biyografi Şaban Yılmaz kimdir, nerelidir? Şaban Yılmaz nereye atandı?
Biyografi

Şaban Yılmaz kimdir, nerelidir? Şaban Yılmaz nereye atandı?

İstanbul ve Ankara'nın yeni başsavcıları belli oldu. İstanbul'a Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı. Ankara'ya ise Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça atandı. Peki Şaban Yılmaz kimdir, nerelidir? Şaban Yılmaz hangi görevlerde bulundu?

Yeniakit Publisher
2020-12-24 13:40:00 - 2020-12-24 13:41:48
Şaban Yılmaz kimdir, nerelidir? Şaban Yılmaz nereye atandı?

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Ahmet Akça, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Şaban Yılmaz getirildi.

Şaban Yılmaz kimdir?

1970 yılında Rize'de doğan Şaban Yılmaz, 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Cumhuriyet Savcısı ve Cumhuriyet Başsavcısı olarak çeşitli il ve ilçelerde görev yapan Yılmaz, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Şaban Yılmaz, evli ve iki çocuk babasıdır.

Şaban Yılmaz, 1998 yılından itibaren sırasıyla 1998-2001 Yozgat-Çayıralan,

2001-2003 Ardahan-Çıldır,

2003-2004 Bursa-Gürsu, 2004-2005

Trabzon-Beşikdüzü Cumhuriyet Savcılığı görevinde bulundu.

2005 yılından sonra da 2005-2009 Mardin-Midyat,

2009-2011 Samsun-Bafra, 2011-2014 Bartın, 2014-2015 Yalova ve 2015-2017 Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerinde bulundu.

 

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