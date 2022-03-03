Şaban ayının ilk gece namazı nasıl kılınır? İlk gecesi ne zaman, ibadetleri ve tesbihleri

2022 Şaban ayı ne zaman, hangi gün?

2022 yılındaki Mübarek 3 ayların 2. ayı Şaban ayı 4 Mart 2022 tarihinde başlayacaktır.

Şaban ayının ilk günü : 4 Mart 2022 Cuma

Şaban ayının ilk gecesi : 3 Martı 4 Marta bağlayan gece.

Recep ayı 3 Mart Perşembe günü bitecektir. 3 Mart Perşembe akşam namazı ile birlikte Şaban ayına giriş yapmış olacağız. Şaban ayının ilk gecesi 3 Mart Perşembeyi 4 Mart Cumaya bağlayan gecedir.

Şaban ayının ilk gecesi ne zaman?

Şaban'ın ilk gecesi bugün 3 Mart Perşembe 2022 akşam namazı ile başlayacaktır. 3 Mart Perşembeyi 4 Mart Cumaya bağlayan gece Şaban ayının 1. gecesidir.

Şaban ayının ilk gece namazı kılınışı

Şaban ayının ilk gecesi kılınacak 2 farklı namaz:

1-) Nesefi (Rahimehullah) 'ın nakline göre; her kim Şaban'ın ilk gecesinde, birinci rekatlarında 1 Fatiha ve 5 İhlas (bazı rivayetlerde her rekatta 15 İhlas) suresi okumak suretiyle 12 rekat kılarsa, Allahu Te'ala ona 12 bin şehid sevabı verir. Kendisine 12 senelik ibadet sevabı yazılır. Anasının doğurduğu gündeki gibi hatalarından sıyrılır ve 80 güne kadar üzerine hiçbir hata yazılmaz.

2-) Muhammed ibni Hatiruddin Hazretleri'nin nakline göre; Şabanı Şerif ayının ilk gecesi 12 rekat kılınır, her rekatta Fatiha'dan sonra 15 kere İhlas Suresi okunur, Her kim bunu yaparsa onun amel defterine 10.000 hasene sevap yazılır ve 10.000 günahı olsa da silinir.

Şaban ayının ilk gece namazı rekatlara göre okunacaklar

İhtiyatan 1. maddede zikredilen 12 rekatın her birinde 15 İhlas suresi okunursa daha faziletli olur buyrulmuştur.

1. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 15 İhlas Suresi

2. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 15 İhlas Suresi

3. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 15 İhlas Suresi

4. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 15 İhlas Suresi

5. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 15 İhlas Suresi

6. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 15 İhlas Suresi

7. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 15 İhlas Suresi

8. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 15 İhlas Suresi

9. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 15 İhlas Suresi

10. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 15 İhlas Suresi

11. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 15 İhlas Suresi

12. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 15 İhlas Suresi

Şabanın ilk gece namazları ne zaman kılınacak?

Tarifini verdiğimiz namazlar 3 Martı 4 Marta bağlayan gece yani bu gece kılınabilir

(Kaynak : en-Nesefi, es-Safuri, Nüzhetül-mecalis)

Şaban ayı ibadetleri nelerdir? Şaban ayı zikirleri

Üç aylar, Müslümanların diğer aylara oranla daha fazla ibadet, dua, zikir, hayır ve hasenat işleriyle meşgul oldukları zaman dilimleridir. Şaban ayının büyük kısmını oruçlu geçiren Hz. Peygamber (Buhârî, “Ṣavm”, 52; Müslim, “Ṣıyâm”, 176-177), “İnsanların değerini bilemedikleri bu ayda ameller Allah’a arzedilir; ben amellerimin oruçlu iken Allah’a arzedilmesini arzu ediyor ve bu ayda oruç tutuyorum” buyurmuş (Müsned, V, 201; Nesâî, “Ṣavm”, 70), ramazan dışındaki en faziletli orucun şâbanda tutulan oruç olduğunu ifade etmiştir.



şâban ayında oruç tutulması mendup olmakla birlikte Hz. Âişe’den nakledilen, Resûl-i Ekrem’in ramazan ayından başka hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği şeklindeki rivayeti yanında (Buhârî, “Ṣavm”, 52; Müslim, “Ṣıyâm”, 176-177) oruç tutmanın farz olduğu ramazan ayına şevkle girmeyi zorlaştıracağı için şâbanın on beşinden sonra orucun azaltılması veya terkedilmesi tavsiye edilmiştir.



Şaban ayında tesbih çekmek isteyenler genellikle şu sıralamayı takip ediyorlar:



Şaban ayının 1. günü ile 10. günü çekilecek tesbih: Ya Latif Celle Şanühü



Şaban ayının 11. günü ile 20. günü çekilecek tesbih: ya Rezzak Celle Şanühü



Şaban ayının 21. günü ile 30. günü çekilecek tesbihi: ya Aziz Celle Şanühü

4/4 Ayrıca Şaban ayının ilk 10 gününde 100 defa "Ya Latîf"



Şaban ayının ikinci 10 gününde 100 defa "Ya Azîz"



Şaban ayının üçüncü 10 gününde 100 defa "Ya Rezzâg" tesbihlerinin çekilmesinin sevabının büyük olduğuna inanılıyor.