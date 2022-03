Şaban ayı fazileti! Şaban ayında neler yapılır? Şaban ayın namazı, duası!

Adım adım on bir ayın sulatnı Ramazan’a doğru İslam coğrafyası ilerlemekte. 2 Şubat’ta girdiğimiz kutlu üç ayların ilki olan, Allah’ın (c.c) ayı olan Recep ayını uğurladık. Recep ayında Regaip Kandili ile Miraç Kandilini idrak ederek, bu gecelerde Rabbimizden af ve mağfiret dilendik.

Peygamberimiz Şaban ayını nasıl geçirirdi?

Üç ayların ikincisi olan Şaban ayı ise Peygamber Efendimizin (s.a.v) ayıdır. Zira Efendimiz (s.a.v) Ramazan ayından sonra en fazla orucu Şaban ayında tutardı.

Şâban'ın değer ve kıymetini arttıran en önemli tarafı, diğer aylara göre (Ramazan hariç) yapılan her amelin ve ibadetin sevabının üç yüz kattan fazla oluşudur. Diğer vakitlerde kılınan bir rekât namazın sevabı on ise, Şaban ayında üç yüzden fazladır. Okunan her bir Kur'ân harfi için üç yüz cennet meyvesi vardır. Peygamberimiz (asm) bazan Şaban ayının tamamını, çok kere de çoğu günlerini oruçlu geçirirdi. Hz. Âişe (ra)'nin şöyle bir rivayeti vardır:

"Resulullah Aleyhissalâtü Vesselam bazı aylarda çok oruç tutardı. Hattâ, biz, onu bu ayda hiç iftar etmedi sanırdık. Bazı aylarda da çok iftar ederdi. Hattâ, biz, onu bu ayda hiç oruç tutmadı derdik. Resulullahın Aleyhissalâtü Vesselam Ramazan'dan başka bir ayın orucunu tamamladığını görmedim. Şaban'daki kadar, kendisinde, çok oruçlu olduğu bir ay da görmedim"

Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam diğer aylara göre bu ayda daha çok ibadet ve taatte bulunurlardı.

"Şaban benim ayımdır."

"Şaban günahları temizleyendir. Receb ayı geldiği zaman da şöyle buyururdu: "Allah'ım, Receb ve Şaban (ayını) bize mübarek ve bereketli kıl."(3)

Böylece dua ve niyazlarında bu ayların kudsiyetini dile getirmişlerdir. Peygamberimiz (asm) in Şaban ayına gösterdiği bu hürmetin bir sebebi de devamında gelecek olan Kur'ân ayı olan Ramazan'dan dolayı idi. Hz. Enes'in rivayetine göre, Peygamberimiz'den sual ederler:

"Ya Resulallah, Ramazan'dan başka en faziletli oruç ayı hangi aydadır?"

Bu soruya Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam, "Ramazan'ı tazim için (Ramazan hürmetine) Şâban' da tutulan oruçtur." cevabını verirler.

Berat Kanili ne zaman?

Berat Kandili Şaban ayının 14. günü yani 17 Mart 2022 Perşembe günü idrak edilecek.