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Sabah kahvaltısında bir araya geldiler

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yapımı planlanan Dokap Cami için sabah kahvaltısında bir araya gelindi.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 15:21
Sabah kahvaltısında bir araya geldiler

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yapımı planlanan Dokap Cami için sabah kahvaltısında bir araya gelindi.


Emekli din görevlisi ve TDV Üyesi Naim Eren Başkanlığı’nda kurulan ‘Yeni Mahalle Dokap Siteleri Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği’ tarafından öğretmenler evi önünde sabah kahvaltısı düzenlendi. Kahvaltı programına İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş, Yeni Mahalle Dokap Siteleri Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Naim Eren, dernek üyeleri ve din görevlileri katıldı.


Dernek Başkanı Naim Eren kahvaltı sonrası yaptığı açılış konuşmasında şunları dile getirdi, “Hızlı bir şekilde derneğin çalışmalarını gerçekleştirdik.Gerekli maddi ve manevi destek arayışına girdik. Caminin bir çok özelliği ve bölümleri olacak. Güzel bir mimarisi olacak. Engellileri düşünerek düz ayak yaptık. Sosyal tesislere sahip bir cami olacak. Bay ve bayana yönelik Kur’an kurslarına da hizmet verecek. Kaymakamlığımızın, belediyemizin, müftülüğümüzün, gurbetçilerimizin ve vatandaşlarımızın sayesinde temelini atacağız. Herkesin yardımlarını bekliyorum. İnşallah camimizin temelini atacağız” dedi.


İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş“Yapılan camilerimiz eski camilerden daha güzel olması lazım. Çaycuma gibi güzel bir yere güzel camiler olması lazım. Çaycuma’mıza öyle bir eser yapalım ki bu eserlerimiz ayakta kaldığı sürece amel defterimiz açık olsun. Biz Avrupa’da camilerimiz hem kıraathane, hem ibadethane hem sosyal tesis, hem ailevi değerlerin buluştuğu tesisler olarak kullanıyoruz. Ülkemizde de camilerimizi bu şekilde yapalım. Bugün temelini atmak için toplandığımızı Dokap Camimizde öyle bir eser yapacağız ki bizden sonraki nesiller bize dua edecekler. Destekleri için gurbetçi kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Avrupa’ya gittiğimizde çok güzel camiler görüyorum. Allah onlardan razı olsun” dedi. Konuşmaların sonunda cami için bağış toplandı.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 15:21
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